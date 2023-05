Chiede a Papa Francesco di benedire suo figlio ma in realtà è il cane: il pontefice la sgrida

Le parole di Papa Francesco dopo che una donna gli ha chiesto di benedire suo figlio ma in realtà era il suo cagnolino

Nel corso degli Stati Generali della Natalità a Roma, Papa Francesco ha raccontato un aneddoto accaduto durante un’udienza del mercoledì in Piazza San Pietro. Una donna si è avvicinata al Pontefice chiedendo la benedizione per il suo “bambino”, ma ha mostrato un cane anziché un bambino. Il Papa ha ammesso di aver perso la pazienza e di aver rimproverato la signora, sottolineando che molti bambini soffrono la fame mentre alcune persone preferiscono dedicare affetto ai propri animali domestici. Le parole di Papa Francesco in questo caso, stanno creando un grande dibattito perchè molte persone, legate ai loro animali domestici, sottolineano come spesso, un cane o un gatto, possa entrare a far parte della famiglia e venga amato anche come un figlio. Sono molte le persone a non aver trovato corretto l’atteggiamento del Papa, che avrebbe comunque potuto benedire il cagnolino della fedele che aveva chiesto solo, una preghiera.

Le parole di Papa Francesco

Il Papa ha spiegato, raccontando questo aneddoto, che questi episodi, se diventassero abituali, potrebbero rappresentare un problema nel futuro. Non è la prima volta che Papa Francesco affronta il tema dell’affetto verso gli animali domestici, definendo l’inverno demografico europeo come una preferenza per cani e gatti al posto dei figli. E anche in quel caso, le parole di Papa Francesco aveva diviso molto. Il Papa, anche in questa occasione, ha esortato le persone ad aiutare le famiglie a generare figli, considerando questa scelta non solo una questione umana, ma anche patriottica.

Le parole del Papa sono state pronunciate durante un’udienza con le suore Canossiane e sono state interpretate come una critica verso coloro che prediligono l’affetto verso gli animali domestici rispetto alla responsabilità di formare una famiglia. Il Papa ha spiegato che in questi mesi, è successo più volte che qualcuno si presentasse vicino a lui con dei cani, chiamandoli bambini, e questo non va bene. “Fratelli e sorelle queste sono scene del presente ma se le cose vanno così sarà l’abitudine del futuro, stiamo attenti” ha detto oggi il Pontefice.

Le parole di Bergoglio hanno scatenato i commentatori sui social. Qualcuno ha fatto notare che magari quella donna non aveva potuto avere figli e aveva adottato un cagnolino per non restare da sola. Altri invece si sono detti d’accordo con le parole di Papa Francesco, specchio di una società in cui i lavori si stanno perdendo.