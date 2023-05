Dramma a Nichelino: bimbo di 6 mesi morto. Incastrato tra letto e muro

Una notizia tragica arriva da Nichelino: un bimbo di sei mesi è morto, rimasto incastrato tra letto e muro

Una tragedia ha colpito Nichelino (Torino) ieri mattina, sconvolgendo una famiglia e l’intera città. Nel cuore della notte, una madre ha scoperto il suo bambino di soli sei mesi senza vita accanto a lei nel letto matrimoniale. La notizia, che risale alla notte tra il venerdì e il sabato, è stata data solo oggi dai media nazionali, nel rispetto del lutto della famiglia, che sta affrontando il dolore più grande.

Secondo le prime indagini, il bambino è rimasto intrappolato tra il bordo del letto e il muro della stanza, perdendo la vita per asfissia. La madre si è svegliata intorno alle 5 del mattino e ha fatto la triste scoperta: il piccolo non si muoveva come al solito, ma era troppo tardi per intervenire. Una ricostruzione che lascia davvero senza parole. Si può solo provare a immaginare il dolore di questa famiglia per la morte del bambino, che aveva solo 6 mesi.

E’ Il corriere di Torino a dare maggiori dettagli in merito ai fatti accaduti, questa mattina.

Dramma a Nichelino: le ultime notizie

I genitori, che già avevano un altro figlio più grande, hanno immediatamente chiamato il 112 nella speranza di salvare il loro bambino. Purtroppo, non c’erano segni di vita e nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori della Croce Rossa, la morte del piccolo è stata confermata. Anche i carabinieri intervenuti sul posto hanno confermato che si è trattato di un tragico incidente, senza elementi che potessero far pensare ad altre ipotesi.

Il piccolo dormiva tra la madre e il bordo del letto, come faceva ogni notte. Durante il sonno, si è verificata questa tragedia che ha sconvolto la vita dei giovani genitori. Nei prossimi giorni verrà effettuata un’autopsia sul corpo del bambino per determinare le cause precise della morte.

Purtroppo anche oggi, una notizia di cronaca nera di quelle che mai nessuno vorrebbe dare. E il pensiero a questo piccolo angelo volato via.