Alluvione in Emilia Romagna: sono 14 le vittime, migliaia gli sfollati

Sale purtroppo il numero delle vittime causate dall'alluvione in Emilia Romagna: sono 14 le persone morte, le ultime notizie

È stato trovato poco fa nel giardino della sua casa a Faenza, in provincia di Ravenna, il corpo di un uomo di 84 anni. Lo conferma la polizia. E purtroppo si temeva che sarebbe successo sta accadendo: persone che risultano disperse, sono purtroppo morte. Sale quindi a 14 il bilancio delle vittime dell’alluvione che si è abbattuto sull’Emilia Romagna. Sono 5 i morti accertati nel Ravennate, come confermato dalla Prefettura. A questi si aggiungono le vittime comunicate dalla Regione Emilia Romagna: inizialmente 9, scese poi a 8. Una persona che in un primo tempo era entrata nel conto delle vittime in quanto si pensava fosse rimasta intrappolata in un’auto, infatti, è stata invece ritrovata al sicuro.

Come detto in precedenza purtroppo, la paura è che nelle case in cui ci sono ancora delle persone isolate, si possano trovare altri morti. Si cerca di arrivare a tutti, si cerca di mettersi in contatto con tutti ma non è facile. Molte case sono rimaste isolate, senza corrente, i cellulari dopo 2 giorni di blackout hanno smesso di funzionare. E solo nelle prossime ore i sindaci probabilmente, riusciranno ad avere idea di quello che è accaduto nei loro territori. Per adesso, c’è ancora fango, acqua, e devastazione. E una speranza, che il bilancio delle vittime si fermi e non salga ancora. Perchè il resto si ricostruisce, il dolore per un lutto, è irreparabile.

Alluvione in Emilia Romagna: situazione non semplice nel ravennate

Il Comune di Ravenna ha disposto l‘evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse. Ha inoltre ricordato che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non disponesse di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio, il museo Classis di Classe in via Classense 29.

La situazione della viabilità

È stata riaperta la A14 nel tratto Forli’-Cesena alle ore 06,30 ed è percorribile grazie ad uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia. È quanto si legge nell’aggiornamento sulla viabilità della polizia che invita a consultare il sito di Austostrade per l’Italia per tenersi in aggiornamento. Si registrano 5 km di coda in direzione sud e 1 km direzione nord nei punti di restringimento delle due carreggiate.