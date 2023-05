Previsioni Meteo 20-21 maggio: ancora instabilità, estate lontana

Che tempo farà questo fine settimana? Ecco le previsioni meteo per il 20 e il 21 maggio 2023

L’Italia dovrà ancora aspettare per vedere l’arrivo dell’alta pressione, poiché il prossimo weekend si prevede un’atmosfera meteo piuttosto movimentata e instabile, purtroppo. Avremmo sperato che dopo le piogge degli ultimi giorni, che hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna, le previsioni meteo sarebbero state più clementi e invece, torna la pioggia. L’Italia intera sarà nella morsa del maltempo nel fine settimana, pioverà sia il 20 maggio che il 21 maggio, anche se fortunatamente, stando alle ultime notizie, non sono previsti fenomeni di forte intensità. Nessun accenno d’estate, ma neppure di primavera. Il mese di maggio lascia l’amaro in bocca a tutti gli italiani.

La colpevole di tale situazione sarà una nuova perturbazione, la quale, dopo aver portato le prime piogge venerdì sulle regioni occidentali del Paese, coinvolgerà praticamente l’intero territorio nel corso del fine settimana, soprattutto durante la giornata di sabato. Nonostante alcune regioni torneranno ad avere condizioni meteo stabili tra domenica e lunedì, parte del Paese sentirà ancora gli effetti di un persistente vortice di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo centro-meridionale, che causerà ancora piogge e temporali.

Previsioni meteo sabato 20 maggio 2023: le ultime notizie

Che tempo farà sabato? Sabato 20 maggio il cielo sarà prevalentemente molto nuvoloso o coperto in tutto il territorio italiano, con piogge previste nella maggior parte delle regioni, ad eccezione delle coste dell’alto Adriatico che avranno meno probabilità di precipitazioni, risultando quindi più asciutte. Le precipitazioni più intense si verificheranno nell’estremo Nord-Ovest, in particolare tra Cuneese e Torinese, in Abruzzo, nel basso Lazio e nelle regioni meridionali. Ci sarà il rischio di forti rovesci o temporali localizzati, soprattutto in Sicilia e nel sud della Calabria.

Le temperature saranno in calo, soprattutto al Centro-Sud, con una maggiore sensibilità al Sud e in Sicilia, mentre si registrerà un leggero aumento al Nord. Il centro della perturbazione, posizionato a ovest della Sicilia, determinerà un’intensificazione dei venti orientali, che potranno raggiungere moderata o forte intensità in Calabria e Sicilia, con rinforzi di Tramontana anche nel Ponente ligure.

Previsioni meteo domenica 21 maggio 2023: le ultime notizie

Che tempo farà domenica ? Migliora leggermente la situazione domenica. Stando alle ultime notizie, e a quello che le previsioni meteo rivelano, Domenica 21 maggio, i settori orientali dell’Italia godranno di condizioni meteo stabili e ampie schiarite. Tuttavia, l’instabilità persistente si farà sentire sulle Isole, nelle regioni del Nord-Ovest, sulle coste centrali tirreniche e in parte del Sud. Le precipitazioni più significative si concentreranno sulle Alpi occidentali e sulle Isole maggiori, mentre qualche temporale pomeridiano potrebbe coinvolgere le zone interne del Lazio e della Toscana. Le temperature tenderanno ad aumentare e i venti saranno generalmente deboli.

Da lunedì torna il bel tempo

Nella prima parte della prossima settimana, la circolazione dei venti sull’Italia si attenuerà ulteriormente e le temperature continueranno ad aumentare, soprattutto nelle regioni settentrionali, dove potranno raggiungere valori quasi estivi. Nonostante ciò, lunedì non mancheranno rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane, in particolare nelle zone interne delle Isole, sulle regioni centrali tirreniche, in Puglia e in Calabria. Insomma l’estate non è alle porte, almeno non per ora.