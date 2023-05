Silvi Marina: donna si sporge dal balcone mentre stende il bucato e muore dopo la caduta

Tragedia a Silvi Marina: una donna precipita dal balcone mentre sta stendendo i panni e muore

Una terribile fatalità ha colpito la tranquilla cittadina costiera di Silvi Marina nella provincia di Teramo. Una donna di 65 anni, originaria delle Marche, ha perso l’equilibrio mentre stendeva il bucato dal balcone della sua abitazione ed è precipitata dal primo piano, trovando la morte sul colpo. La vittima, molto conosciuta e stimata nel paese, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale.

L’incidente fatale si è verificato ieri, intorno alle 16:30, mentre la donna si trovava da sola nella sua abitazione. Sono stati i familiari, preoccupati dal suo prolungato silenzio, a dare l’allarme quando hanno trovato la donna riversa a terra. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita della vittima.

Donna morta a Silvi Marina: le ultime notizie

Le indagini sul tragico incidente sono state affidate agli agenti del commissariato di Atri, che si sono recati sul luogo per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Inizialmente, non sono state escluse ipotesi di un gesto volontario, ma in un secondo momento gli inquirenti hanno propeso per la pista dell’incidente. La priorità degli investigatori è ora quella di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti al fine di accertare le cause che hanno portato alla caduta mortale.

Dalle prime informazioni emerse, sembra che la donna si sia sporta troppo sul davanzale del balcone mentre sistemava il bucato, compromettendo il suo equilibrio. In un tragico istante, è scivolata e precipitata da un’altezza di circa tre metri, perdendo la vita all’istante. Un tragico destino che ha sconvolto l’intera comunità di Silvi Marina, la quale si stringe attorno alla famiglia della vittima per condividere il loro dolore in questo momento così difficile.

La donna era una persona molto rispettata nel paese e lascia un vuoto profondo nella vita di coloro che la conoscevano. La sua scomparsa improvvisa rappresenta una terribile perdita per la comunità locale, che le renderà omaggio nel corso dei prossimi giorni. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio e sostegno che giungono dai vicini e dagli amici della donna, tutti colpiti da questa tragica vicenda che ha spezzato una vita nel pieno del suo corso.