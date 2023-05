Denise Galatà cade dal gommone mentre fa rafting in gita: ritrovato il cadavere

Era in gita con la scuola Denise Galatà : il suo cadavere è stato ritrovato pochi minuti fa

AGGIORNAMENTO– Non ci sono purtroppo buone notizie dalla Calabria. Fino all’ultimo tutti hanno sperato che Denise fosse viva, ferita, ma viva. Purtroppo però, questa storia, ha un drammatico epilogo. A Piano Lago, in provincia di Cosenza, è stata trovata morta Denise Galatà, la 19enne che risultava dispersa dopo essere finita nel fiume Lao mentre faceva rafting con i compagni durante una gita scolastica.

A individuare il corpo della giovane, che si trovava sott’acqua, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal punto in cui la diciannovenne era finita in acqua.

Le notizie del mattino del 31 maggio

Sono riprese le ricerche disperate per trovare Denise Galatà, una studentessa di soli 17 anni, dispersa ieri nel fiume Lao, nel cuore del Cosentino, durante un’escursione in gommone che si è trasformata in un incubo. Le operazioni di ricerca, che erano state sospese durante la tarda serata, sono state riprese all’alba di questa mattina. La giovane ragazza si trovava in compagnia di una scolaresca proveniente da Reggio Calabria ed erano impegnati in quella che doveva essere solo un’emozionante sessione di rafting.

Purtroppo però la giornata di divertimento e di nuove esperienze da fare, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Pochi minuti fa la notizia del ritrovamento del caschetto di Denise, si spera che la ragazza si sia messa in salvo e che nelle prossime ore, possa essere ritrovata.

Denise Galatà, di Rizziconi, studentessa del liceo linguistico Giuseppe Rechichi di Polistena(Reggio Calabria) era in gita con la sua classe. I fatti sono accaduti nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza.

Denise Galatà cade dal gommone mentre fa rafting in gita scolastica

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, in un tragico momento ancora oggetto di indagini, il gommone su cui si trovava Denise si è ribaltato senza alcun preavviso. Gli altri due ragazzi che erano con lei sono stati fortunatamente recuperati e tratti in salvo, ma di Denise non c’è stata alcuna traccia finora. Le squadre dei vigili del fuoco, supportate da unità di terra, sono al momento impegnate nella ricerca lungo le rive del fiume. Sin dalle prime luci dell’alba, anche il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei pompieri e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono stati mobilitati per dare manforte nelle operazioni di ricerca. Nel corso della notte, sono giunte sul posto ulteriori unità e mezzi dai comandi provinciali della Calabria, nel tentativo disperato di ritrovare la giovane scomparsa.

Come è potuto succedere

Le forti piogge degli ultimi giorni avevano fatto aumentare la portata del fiume, ma le guide che accompagnavano il gruppo avevano rassicurato gli studenti, dichiarando che non ci sarebbero stati problemi. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, la furia delle acque avrebbe spinto uno dei gommoni contro alcuni massi, provocandone il ribaltamento. Quattro ragazzi si sono trovati improvvisamente immersi nell’acqua, ma fortunatamente sono riusciti a salvarsi grazie ai giubbotti di salvataggio che indossavano. Denise, invece, si trovava sul secondo gommone che è stato capovolto dalla forza delle acque. La giovane ha cercato di aggrapparsi alle corde laterali del natante, ma purtroppo non ha avuto abbastanza tempo, poiché la forza inarrestabile delle acque l’ha trascinata via.