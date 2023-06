La lettera di Thiago il bimbo mai nato alla sua mamma Giulia Tramontano

Ha deciso di pubblicarla sui social , la sorella di Giulia Tramontano, la lettera che il piccolo Thiago “avrebbe scritto” alla sua mamma se solo avesse potuto. Un bimbo mai nato, ma già un bambino, si perchè a sette mesi, si può venire al mondo. E il piccolo Thiago è la seconda vittima della furia omicida di suo padre, Alessandro Impagnatiello.

Inizia con queste parole la lettera scritta dalla sorella di Giulia come se parlasse per il piccolo Thiago e si rivolgesse alla sua mamma.

E ancora:

Continua così la lettera:

E adesso staremo sempre insieme. Però mi dispiace, mamma Giulia. Non vedrò mai il mare che tanto ti piaceva, non mangerò quintali di cioccolata, non canterò le canzoni che piacevano a te. Non nascerò mai mammina Giulia. Ma in fondo, forse, è meglio così. Se fossi nato senza una mamma e con un mostro per papà che vita sarebbe stata la mia? Almeno adesso sto qui, in questo spazio infinito, con te mammina mia. Stretti stretti, cuore a cuore. Per sempre mammina mia. Che mi avevi dato la vita e che lui ce l’ha tolta. Ti amo mamma Giulia. E ti amerò per l’eternità. Il tuo bambino.