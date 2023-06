Parla la sorella di Giulia Tramontano: “Aveva anche pensato di abortire” sapeva che aveva un’altra

E' la sorella di Giulia Tramontano a descrivere che cosa succedeva tra la ragazza e il suo fidanzato

Senago è stata scossa da un terribile delitto, che ha visto come vittima la giovane Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza, uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. Gli inquirenti, nella loro ricerca di verità, hanno ascoltato la sorella di Giulia, che ha fornito alcuni dettagli sconvolgenti sulla relazione tra i due protagonisti.

I fatti sono emersi durante un interrogatorio svoltosi lunedì scorso, dopo che il barman, ora detenuto in una cella ad alto rischio e costantemente monitorato, aveva denunciato la scomparsa della compagna, senza sapere che in realtà l’aveva uccisa. A pochi giorni di distanza dalla confessione di Alessandro, si cerca di capire che cosa sia realmente successo, perchè al momento non si può escludere che possa aver avuto un complice.

E’ la sorella di Giulia a cercare di spiegare che genere di rapporto Alessandro avesse con la ragazza.

Le parole della sorella di Giulia su Impagnatiello

Fin dall’inizio della relazione, non ho mai avuto stima di Alessandro, e lo facevo notare anche a mia sorella. Per questo abbiamo litigato più volte, al punto che ci eravamo allontanate

ha dichiarato Chiara Tramontano agli investigatori, come riportato da Il Giorno.

I rapporti si sono fatti ancor più tesi quando Giulia mi ha annunciato, il 5 aprile, che sarebbe andata a Ibiza con lui. Io non ero d’accordo e le dicevo che sbagliava, che doveva lasciarlo e che non doveva andare, ma lei non mi ha ascoltato

Durante l’interrogatorio, la sorella della vittima ha anche rivelato che, sin dall’inizio della convivenza tra Giulia e Alessandro, avvenuta nel febbraio 2021, la giovane le aveva confidato di avere delle problematiche sentimentali con il suo compagno. Alessandro era spesso assente per motivi di lavoro, lasciando Giulia sola a casa. Già a gennaio, lui le aveva riferito di avere un’altra relazione sentimentale, una situazione che aveva portato Giulia a considerare l’aborto nonostante la gravidanza. Tuttavia, a causa dei termini legali, non aveva potuto procedere (“era al 96º giorno di gravidanza”).

La testimonianza di Chiara Tramontano ha gettato luce su una relazione tormentata e instabile, caratterizzata da frequenti litigi e problemi sentimentali. Queste rivelazioni sollevano ulteriori interrogativi sul comportamento di Alessandro Impagnatiello e sulla sua responsabilità nell’omicidio di Giulia. Gli inquirenti continueranno a indagare per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica fine e assicurare che la giustizia sia fatta per Giulia Tramontano e per il suo bambino non ancora nato.