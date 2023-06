Home » Attualità Italiana » Impagnatiello cancella le tracce dell’omicidio di Giulia: le immagini esclusive a Mattino 5 News Attualità Italiana Impagnatiello cancella le tracce dell’omicidio di Giulia: le immagini esclusive a Mattino 5 News Filomena Procopio Mentre i familiari cercavano Giulia Tramontano, Impagnatiello puliva le tracce dell'omicidio davanti a casa sua: le immagini da Mattino 5 News

E’ un frame che Mattino 5 News mostra in esclusiva con la collaborazione di Tele Lombardia. Una immagine che il giornalista Marco Oliva e Federica Panicucci hanno commentato nella puntata dell’8 giugno di Mattino 5. E’ una immagine che mostra Alessandro Impagnatiello mentre con uno straccio bianco ( o forse una spugnetta gialla), cerca di cancellare le tracce dell’omicidio di Giulia Tramontano, la sua compagna incinta al settimo mese. Una cosa che non gli riuscirà molto bene visto che i Carabinieri del Ris, in quella casa di Senago, sulle scale e nel box auto, hanno trovato tutte le tracce utili per dimostrare che la ragazza è stata barbaramente uccisa.

I depistaggi di Alessandro Impagnatiello: tutti cercavano Giulia, lui puliva

Quello che sconvolge è che mentre tutti cercavano Giulia Tramontano, mentre i suoi familiari lanciavano appelli in tv, il barman invece, era lì, sotto casa, con uno straccetto in mano per cancellare le tracce. Per cancellare il sangue di Giulia che era finito ovunque. Pare l’abbia uccisa con delle coltellate alla gola, per fare in modo che nessuno la sentisse urlare, pare che l’abbia colta di sorpresa. Giulia, che in quella casa, la sua casa, ci era tornata dopo il faccia a faccia con l’altra donna, non si sarebbe forse mai aspettata di trovare un uomo pronto a ucciderla; un uomo che forse, da giorni, premeditava questo omicidio. Saranno le indagini prima e il processo dopo, a stabilire le colpe dell’Impagnatiello.

Le immagini da Mattino 5 News

pic.twitter.com/VeSwL8XuRz 🔴 In esclusiva a #Mattino5 una fotografia che ci ha portato Marco Oliva: la foto ritrae Alessandro Impagnatiello mentre pulisce le tracce del delitto #Mattino5 June 8, 2023

“Impagnatiello cercava di pulire le tracce sulle scale, erano le 15,27 ha anche una spugnetta gialla che è forse quella che ha chiesto all’uomo delle pulizie” ha detto il giornalista di Tele Lombardia. Le telecamere dell’emittente, sono state tra le prime, essendo una testata locale, ad arrivare sul posto. Alessandro Impagnatiello, a quanto pare incurante della presenza di giornalisti e fotografi ha continuato per la sua strada, cercando di cancellare tutte le tracce dell’omicidio di Giulia.

Il giornalista ha spiegato che l’assassino di Giulia, come si vede nei video di quel giorno, ha iniziato a pulire il ballatoio dove viveva. Ma forse c’erano anche altre tracce, tracce di sangue e cenere e allora è stato costretto a spostarsi oltre la siepe. Non sapeva forse di essere ripreso.