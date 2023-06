Home » Attualità Italiana » La rabbia dei genitori di Michele Merlo: additati, costretti a cambiare paese Attualità Italiana La rabbia dei genitori di Michele Merlo: additati, costretti a cambiare paese Valeria E' uno sfogo pieno di rabbia e delusione quello dei genitori di Michele Merlo che sarebbero stati costretti a lasciare il paese in cui vivevano

Il dolore per la perdita del loro amato figlio non bastava. I genitori di Michele Merlo hanno raccontato via social, quello che sta accadendo nelle loro vite. Il papà dell’ex protagonista di Amici, tragicamente morto due anni fa a causa di una leucemia fulminante, si è sfogato anche sulle pagine del Corriere Veneto e ha raccontato quello che lui e sua moglie, sono stati costretti ad affrontare : la rabbia della gente che vive nel loro stesso paese. Il racconto è ovviamente quello di un padre dilaniato dal dolore, ma resta la sua versione dei fatti.

Il padre di Michele Merlo, sfogandosi con la stampa e sui social, ha spiegato che i cittadini di Rosà, posto in cui lui e la sua famiglia vivono, inizialmente si erano dimostrati solidali con la famiglia ma poi sarebbero poi diventati ostili. Da che cosa nascerebbe l’astio nei confronti dei Merlo? Lo spiega senza troppi giri di parole: secondo il padre di Michele Merlo, lui e sua moglie, sarebbero stati additati solo perché avrebbero chiesto di chiarire le responsabilità del medico del paese, il medico di base che aveva in cura anche Mike, indagato per la morte dell’ex cantante di Amici.

Il dolore del padre di Michele Merlo: costretti a cambiare paese-Ultimenotizieflash.com

I genitori di Michele si sono detti molto turbati da quello che è successo, tanto che alla fine, ritenendo il posto ostile, hanno deciso di andare via.

Il duro sfogo dei genitori di Michele Merlo

Le parole dei genitori di Michele Merlo:

Ci hanno tacciato di essere cattive persone perché avremmo tentato di attribuire colpe al medico del paese ma ci sono le relazioni di quattro medici legali a testimoniare che nei confronti di nostro figlio c’è stata una negligenza, un errore. Non vogliamo la testa di nessuno e tanto meno cerchiamo vendetta. Non abbiamo nessuna intenzione di accanirci contro un medico, un professionista stimato da tutti e che peraltro è ancora il mio medico. Tutti, però, sappiamo che due anni fa bastava prescrivere un emocromo per individuare subito la patologia che ha ucciso Michele

Parole durissime anche contro la sindaca del paese:

Ci ha detto persino di vergognarci, perché forse pensa che il nostro sia un accanimento contro il medico del paese. Ma non è affatto così

Questo è ovviamente il punto di vista dei genitori di Michele Merlo, laddove qualsiasi persona volesse dire la sua, restiamo sempre a disposizione per ascoltare la voce di tutti.