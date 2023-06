Home » Attualità Italiana » Liliana Resinovich e il mistero dei luoghi: la cantina, la soffitta. Parla Claudio: “Lei aveva le chiavi” Attualità Italiana Liliana Resinovich e il mistero dei luoghi: la cantina, la soffitta. Parla Claudio: “Lei aveva le chiavi” Filomena Procopio La soffitta e la cantina: Claudio Sterpin spiega dove e come si vedeva con Liliana Resinovich ed ecco il giallo dei luoghi

Se lo stanno chiedendo tutti: perchè Claudio Sterpin ha parlato solo adesso dei posti in cui lui e Liliana Resinovich si incontravano? Come mai solo ora ha raccontato di quella cantina, di quella sorta di mansarda che era in realtà una sorta si soffitta dove lui e la donna si incontravano? E’ la sua parola, è chiaro, sono i suoi racconti. In questi giorni, a chi gli ha chiesto come mai ne abbia parlato solo ora, ha detto che Sebastiano, il marito di Liliana, ha sempre messo in dubbio la relazione e quindi lui non aveva voluto dire altro.

Liliana Resinovich e il giallo dei luoghi

Claudio dunque, a quasi due anni dalla morte di Liliana, racconta dei posti in cui si vedevano. Prima del suo intervento al ginocchio, non si incontravano in casa sua, perchè la donna era molto riservata. Lo ribadisce: solo fino al mese di giugno si sono visti in quella cantina e in una sorta di mansarda soffitta. Due luoghi parecchio angusti. In queste ore, La vita in diretta, ha mostrato le immagini di quella soffitta. Sono tutte piccole stanzine senza finestre, di pochi metri quadrati. Gli inquilini di quel palazzo, ascoltati da Lucilla Masucci, si chiedono come facessero a restare ore in degli spazi che sono una sorta di sgabuzzino. Uno di loro mostra il suo spazio: ci sono scatoloni, vecchi abiti, l’albero di Natale. Questo è lo spazio. Scaffali e pochi metri quadrati. E’ mai pensabile che Claudio e Liliana si vedessero in questo genere di posto e perchè?

La giornalista di Rai 1, ha poi fatto notare un dettaglio non da poco. In quel palazzo, quello in cui c’è questa famosa soffitta, c’è anche una telecamera. Se Claudio avesse detto subito a chi indaga di quel posto, si sarebbe potuto scoprire se Liliana si era nascosta lì per giorni? E’ la stessa domanda che si pongono oggi tutti gli inquilini del palazzo, finiti loro malgrado al centro di questa intricata vicenda.

Claudio Sterpin: le chiavi, il racconto tardivo

Claudio Sterpin, ascoltato anche in queste ore da Lucilla Masucci, ha spiegato che Liliana aveva le chiavi dei due posti in cui si incontravano. Non voleva che magari aspettasse al freddo. Spiega di aver ridato le chiavi a chi di dovere a giugno, Liliana invece è scomparsa a dicembre, da mesi dunque, non si vedevano in quei posti. Ma il racconto di Claudio, non è sempre coerente. In alcune interviste ha detto di essere andato in quei luoghi, dopo la scomparsa di Liliana, per assicurarsi che non fosse lì; in altre ha detto di non aver pensato a quei posti perchè ormai si vedevano solo in casa sua da mesi.

“Io non avevo più le chiavi di questi posti” ha detto l’uom quando la giornalista gli ha chiesto se ha cercato Liliana in quei luoghi.

Se è vero che questi luoghi andavano comunque controllati, è altrettanto vero che Liliana non si può essere nascosta lì. Lo ribadisce anche Roberta Bruzzone che ha spiegato, nel corso della puntata de La vita in diretta del 21 giugno, che Liliana ha vissuto in un posto confortevole, con un bagno, dove si è lavata e ha mangiato. Difficile pensare che possa essere rimasta in una soffitta di quel genere.

Le indagini comunque vanno avanti e a quasi due anni dalla morte di Liliana, i cellulari di Claudio Sterpin e di Sebastiano Visintin, il marito della Resinovich, sono stati posti sotto sequestro. Difficile dire che cosa si possa trovare a distanza di tanto tempo, ma si percorre ogni pista senza lasciare nulla a caso, sperando che non sia ormai troppo tardi.