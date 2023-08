Home » Attualità Italiana » Fermato per un controllo stradale tenta di scappare: l’assassino di Noemi Durini positivo all’alcol test Attualità Italiana Fermato per un controllo stradale tenta di scappare: l’assassino di Noemi Durini positivo all’alcol test Redazione UltimeNotizieFlash Nel 2017 ha ucciso la sua fidanzata, ora è in carcere ma durante un permesso premio era a bordo di una macchina. Lucio Marzo fermato ha tentato di scappare

Otto anni dopo l‘omicidio di Noemi Durini, si torna a parlare di questa drammatica vicenda. Lucio Marzo, il ragazzo che all’epoca era il fidanzato di Noemi, è stato fermato durante un controllo stradale e ha tentato di scappare.

Durante un regolare controllo effettuato dalla polizia stradale a Cagliari, è stato intercettato un individuo che ha cercato di evadere sia a bordo del suo veicolo che successivamente a piedi. L’esame dei documenti da parte degli agenti ha subito rivelato la ragione dietro a tale fuga: l’uomo fermato è stato identificato come Lucio Marzo, 24 anni originario di Castrignano del Capo in Puglia. La sua situazione legale è stata confermata come definitiva, poiché è stato precedentemente condannato per l’omicidio della sua giovane fidanzata di 16 anni, Noemi Durini. Questo tragico evento si era verificato il 3 settembre 2017 in Salento.

>>>>>>>> Omicidio Noemi Durini arriva la condanna per Lucio in primo grado: 18 anni e 8 mesi

Lucio Marzo in permesso premio alla guida e ubriaco: fermato

Al momento dell’arresto, Marzo stava beneficiando di un permesso premio che gli permetteva di svolgere un’attività lavorativa presso un esercizio commerciale situato a Sarroch, una località distante circa 20 chilometri dalla città di Cagliari. Tuttavia, tra le condizioni imposte da questo provvedimento vi era un esplicito divieto di utilizzo di veicoli a motore. Ulteriori verifiche hanno rivelato che Marzo era anche sotto l’influenza dell’alcol, come confermato dai test etilometrici a cui è stato sottoposto.

Come conseguenza di tali comportamenti, è stata formalizzata una denuncia nei confronti di Lucio Marzo per guida in stato di ebbrezza. Dopo esser stato condannato per l’omicidio di Noemi Durini, Marzo sta scontando la sua pena a 18 anni e otto mesi nel carcere minorile di Quartucciu.