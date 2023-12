Home » Attualità Italiana » Rossella e Alfredo il racconto: “Abbiamo tentato di ucciderci tre volte” in camera anche siringhe e droga Attualità Italiana Rossella e Alfredo il racconto: “Abbiamo tentato di ucciderci tre volte” in camera anche siringhe e droga Redazione UltimeNotizieFlash Rossella e Alfredo: il racconto dello Zenucchi su come lui e sua moglie avrebbero deciso di togliersi la vita. L'uomo però alla fine non ce l'avrebbe fatta: ecco le ultime notizie

E’ una storia molto particolare quella che riguarda Rossella e Alfredo, la coppia “protagonista” di un giallo al momento ancora tutto da decifrare. Rossella Cominotti è stata trovata morta nella stanza di albergo che lei e suo marito avevano affittato da circa una settimana. Quando il personale dell’hotel è entrato, ha assistito al macabro ritrovamento. La signora era morta, dissanguata, per via delle ferite riportate sulle braccia. E’ stata uccisa da suo marito, Alfredo che poi ha raccontato tutto. Ma la sua confessione non è quella di un uomo che vuole uccidere sua moglie, ma di una storia ben più complessa. Ci sarebbe una lettera, scritta e anche firmata da Rossella, che racconta i motivi per i quali lei e Alfredo avrebbero deciso di morire insieme.

L’uomo, doveva uccidere Rossella e poi togliersi la vita ma non ce l’ha fatta. Nella stanza dell’hotel sono state trovate anche delle dosi di eroina e delle siringhe. Alfredo Zenucchi ha spiegato che per tre volte lui e Rossella hanno provato a uccidersi ma non ce l’hanno fatta.

Rossella e Alfredo: la confessione di Zenucchi agli inquirenti

Secondo quanto è emerso, Zenucchi ha raccontato di aver vegliato sua moglie dopo averla ferita con un rasoio. La donna non sarebbe morta subito e durante l’agonia le avrebbe ribadito tutto il suo amore. Poi sarebbe rimasto nella stanza per ore, prima di decidere di uscire. Nega che quella in macchina fosse una fuga, racconta invece che stava cercando un modo per uccidersi con la sua auto, andando a sbattere da qualche parte.

La confessione di Zenucchi, che procura e carabinieri della Spezia ritengono attendibile, deve essere ancora vagliata. È la sua verità che potrebbe nascondere altre piste, nuovi colpi di scena. Anche perché è ancora incomprensibile il movente di tutto ciò che è accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere i motivi per i quali Zenucchi e sua moglie potevano aver deciso di farla finita. L’uomo non avrebbe fornito un motivo in particolare ma avrebbe detto che si erano “rotti le scatole di vivere”. Si cerca quindi di comprendere se ci fossero problemi di salute o problemi economici che possono aver portato la coppia a decidere di farla finita.

Per ora c’è solo la lettera, o meglio un biglietto ma non si può escludere nulla, Rossella potrebbe anche averlo scritto perchè costretta. Il Corriere della sera rivela il testo: «Il nostro amore sarà eterno. Abbiamo fatto questa scelta che nessuno forse potrà capire…».