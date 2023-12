Home » Attualità Italiana » Previsioni Meteo Natale 2023: che tempo farà il 24, il 25 e il 26 dicembre Attualità Italiana Previsioni Meteo Natale 2023: che tempo farà il 24, il 25 e il 26 dicembre Redazione UltimeNotizieFlash Che tempo farà a Natale? Ecco le ultime notizie sulle previsioni Meteo Natale 2023. Diamo uno sguardo alle previsioni per la vigilia di Natale e per il Natale. le previsioni meteo dal 24 al 26 dicembre 2023

Che tempo farà a Natale 2023? Che cosa ci dicono le ultime news in vista delle feste natalizie, quali sono le previsioni meteo Natale 2023? A dispetto di una previsione meteo precisa per Natale e Santo Stefano, le prime tendenze si delineano già chiaramente. Un super anticiclone ha fatto il suo arrivo su Penisola e isole maggiori, influenzando notevolmente il clima. Il risultato è un tempo piacevole su tutte le regioni, con temperature sorprendentemente elevate per il periodo, iniziando già da oggi. In alcune vallate alpine e in zone della Sardegna, il termometro raggiungerà i 16-18 gradi, con livelli più autunnali che invernali. Insomma anche quest’anno a Natale farà meno freddo di quello che ci si poteva aspettare, soprattutto nelle regioni del sud Italia. Una bella notizia per chi ama il clima mite e temperato, non per gli adora invece la neve e sogna un Natale imbiancato.

Previsioni Meteo Natale 2023: il caldo sotto l’albero?

Vediamo quindi quelle che sono le ultime news in merito alle previsioni meteo per la vigilia di Natale, domenica 25 e per Santo Stefano. La massa d’aria in arrivo è infatti in parte di matrice africana e provocherà valori decisamente oltre le medie climatiche attese nel mese di Dicembre. Andremo dunque incontro a una fase più mite, in linea con i cambiamenti climatici ormai in atto da diverso tempo.

Previsioni meteo Natale: Cambiamento Climatico nella Seconda Metà della Settimana

Le condizioni meteorologiche subiranno una svolta dopo metà settimana. Una tempesta invernale attualmente presente su Scandinavia e Polonia sfiorerà l’Italia, lasciandola però ai margini del freddo e delle precipitazioni. Tuttavia, è previsto l’ingresso di venti fortissimi di Maestrale, specialmente intorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno, con piogge concentrate sulla Calabria, dove si potrebbero registrare raffiche fino a 100 km/h.

Un Bianco Natale sulle Alpi?

Giovedì inizieranno abbondanti nevicate sulle Alpi Settentrionali (Austria e Svizzera), ma in Italia, sulle Alpi meridionali, i fenomeni saranno scarsi o addirittura nulli, a causa delle correnti nord-occidentali in quota. Il clima sarà troppo caldo per permettere la neve.

Le Previsioni meteo Natale per il Centro-Sud

Al centro-sud Italia, le precipitazioni saranno sporadiche. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più chiaro e preciso in vista del 24, 25 e 26 dicembre. Tuttavia, il super anticiclone dovrebbe tornare a rinforzarsi, suggerendo un Natale e un Santo Stefano con cielo sereno e temperature non troppo rigide quasi ovunque. L’ipotesi di festività con tempo stabile, asciutto, senza piogge né nevicate di rilievo e con un clima mite e per nulla invernale sembra più concreta che mai.