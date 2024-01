Home » Attualità Italiana » Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma: lei continua a tacere Attualità Italiana Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma: lei continua a tacere Luisella Bianchi A Roma è stato vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni: ecco che cosa hanno scritto sulle vetrine, il 2024 dell'imprenditrice di apre nel peggiore dei modi

Si è aperto come si era chiuso il 2023 il nuovo anno per Chiara Ferragni, nel peggiore dei modi. In questi ultime settimane si è parlato solo dello scandalo del pandoro, delle uova di Pasqua, e poi ancora dei gioielli della sua linea che nessuno compra più, dei regali comprati nei suoi negozi che non sono arrivati in tempo a Natale. Lei da due settimane è un fantasma. Non si mostra in video, non esce di casa. Solo ieri una breve comparsa in alcune storie di Fedez e poi nulla più. Oggi purtroppo, l’ennesima brutta notizia per la Ferragni. Il suo negozio di Roma, aperto da pochissimo, è stato in qualche modo vandalizzato. Sulle vetrine e sull’insegna sono comparse delle scritte molto gravi contro di lei. Per il momento, dopo la diffusione della notizia, nè Chiara nè Fedez hanno commentato quanto accaduto nel giorno di Capodanno nella capitale.

Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma

“Truffatrice” e “Bandita” queste le scritte sulla vetrina, e sulla targhetta, del negozio romano di Ferragni, in via del Babuino. Il video con le immagini del negozio di Chiara Ferragni è diventato subito virale sui social e la notizia è stata pubblicata poi anche sulle principali testate giornalistiche italiane. Perchè la cosa fa notizia. Fino a un mese fa, Chiara Ferragni sembrava essere intoccabile. Non c’erano critiche, chi diceva qualcosa contro di lei veniva etichettato come invidioso, i suoi follower erano pronti a difenderla a spada tratta. Ora invece le cose sembrano essere cambiate anche se il parere di molte persone è quello che si sta esagerando, andando anche oltre.

Nessun commento da parte di Chiara Ferragni

Forse alla gente non piace neppure il modo in cui Chiara Ferragni sta reagendo; questo silenzio non convince anche se è chiaro che si tratti di una strategia che qualcuno ha suggerito all’imprenditrice. La sensazione è che qualsiasi cosa faccia la Ferragni in questo momento, risulti agli occhi dei più, sbagliata. In ogni caso, al momento, nè lei nè Fedez hanno commentato quanto accaduto nel negozio di Roma.