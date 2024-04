Home » Attualità Italiana » A Catania una mamma muore uccisa dalla pentola a pressione: lascia 8 figli Attualità Italiana A Catania una mamma muore uccisa dalla pentola a pressione: lascia 8 figli Luisella Bianchi Le ultime notizie da Catania dove una donna è morta a causa della pentola a pressione che stava usando

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato una drammatica storia proveniente dalla Sicilia, quella di Lucia, morta mentre preparava nella sua casa il caffè. Oggi un altro dramma che arriva dalla provincia di Catania, dove una donna è morta mentre preparava il pranzo per la sua famiglia. La donna sarebbe morta a causa delle ferite riportate dopo l’esplosione di una pentola a pressione con la quale stava cucinando. Molte poche al momento le informazioni, sappiamo che la donna, di origini pachistane, aveva 46. Probabilmente la valvola della pentola a pressione non è stata usata nel modo giusto o forse non funzionava bene. Se ne occuperanno i periti nelle prossime ore. Il dramma però è che la donna era mamma di otto figli, rimasti orfani.

A Catania una donna è morta a causa della pentola a pressione

La tragedia si è verificata nel quartiere di Acquanuova-Madonna del Ponte. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, insieme al personale medico dopo esser stati chiamati in seguito all’incidente, si sono resi conto che purtroppo, per la signora, non c’era più nulla da fare. Il Comune ha annunciato che si farà carico delle spese di trasporto della salma. Il sindaco, Fabio Roccuzzo, ha rivolto un messaggio di cordoglio e di solidarietà alla famiglia e alla comunità pakistana.

Purtroppo gli incidenti domestici, come questo di Catania e quello di Palermo, sono molto più diffusi di quello che possiamo immaginare. E in questi due casi, l’epilogo è stato drammatico.