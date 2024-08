Home » Attualità Italiana » Fermato un italiano di 30 anni per l’omicidio di Sharon Verzeni: è l’uomo in bici Attualità Italiana Fermato un italiano di 30 anni per l’omicidio di Sharon Verzeni: è l’uomo in bici Redazione UltimeNotizieFlash Per l'omicidio di Sharon Verzeni è stato fermato un italiano: si sa ancora poco, ha 31 anni ed è un disoccupato

Poche ore fa la notizia: sarebbe stato fermato il presunto assassino di Sharon Verzeni. A un mese di distanza dai fatti, arriva la notizia ufficiale di questo arresto. Sull’uomo, un 31enne italiano, ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza. Si tratterebbe della persona ripresa dalle telecamere, l’uomo in bici. Al momento non è stata resta nota l’identità di questa persona ma pare proprio che i sospetti degli inquirenti fossero fondati. La barista sarebbe stata uccisa dall’uomo in bicicletta.

I dettagli dell’indagine saranno riferiti nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta presso la Procura della Repubblica di Bergamo alle 12 di oggi (30 agosto).

Fermato il presunto assassino di Sharon Verzeni: le ultime notizie

Le indagini serrate immediatamente successive alla sua identificazione avrebbero consentito di raccogliere, a carico del 31enne, «gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga», si legge in una nota dei carabinieri.

A un mese dall’omicidio di Sharon Verzeni si potrebbe dunque arrivare alla svolta in questo caso che ha incollato tutta l’opinione pubblica davanti alla tv ogni volta che si sentiva parlare di questa tragica vicenda. Dal programma Morning News in onda su Canale 5, emerge che questa persona, il presunto assassino di Sharon Verzeni, sarebbe un disoccupato di Terno d’Isola.