Attualità Italiana Marika riabbraccia i suoi cari ma resta a Miggiano con Kadir. La madre: "sono delusa" Maria Milano La mamma di Marika è volata in Salento per riabbracciare sua figlia. La giovane però non vuole lasciare Miggiano e Kadir il sedicente santone

Nella puntata de La vita in diretta in onda il 15 ottobre è stato raccontato quello che forse è l’ultimo capitolo della saga del santone di Miggiano e dei suoi due adepti. La mamma e il fratello di Marika, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno lasciato la Sicilia per raggiungere Miggiano, accompagnati dai giornalisti di rai 1.

Alberto Matano dunque, ha raccontato tutto quello che è successo in questa giornata di “riappacificazione”. Marika, Luigi e Kadir, hanno accolto mamma Concetta e la ragazza ha anche avuto modo di passare delle ore con la donna e con suo fratello. La signora, che non aveva mai preso l’aereo ha deciso di farlo per amore di sua figlia. “Troppo hanno aspettato, potevano venire anche prima, non glielo ha mai impedito nessuno” ha detto il santone Kadir che a Matano ha spiegato che Marika è libera di fare quello che vuole mentre sono i suoi genitori a volerla obbligare. “Loro non parlano per amore ma sono guidati dal possesso” ha detto il santone di Miggiano.

Le parole di Marika

La ragazza invece si è detta felice di aver potuto incontrare sua madre: “Io sono felice, sono sempre i miei genitori ma io devo andare avanti nel mio cammino verso il Cristo, per questo resto qui. Noi abbiamo visto quello che lo spirito di Kadir fa ” ha detto la ragazza che ha spiegato che non ha bisogno di prendere medicine. “La mia anima è guarita” ha detto la giovane siciliana spiegando che forse può sembrare anche più dimagrita e poco curata ma è felice e serena perchè la sua anima è stata curata e continua dunque a Miggiano il suo percorso verso il Cristo.

La mamma di Marika sperava che lei tornasse in Sicilia

Mamma Concetta, che oggi ha lasciato la sua casa per poter riabbracciare sua figlia in Salento, ha continuato a chiedere a Marika di fare le analisi. Se da un lato è felice di averla vista, e si è resa conto che comunque la situazione non è tragica, dall’altro continua a ribadire che vorrebbe sua figlia vicino. “Io vorrei che tornasse da noi a casa, poi se vuole sta un poco e torna qui” ha detto la donna. “Sono delusa” ha aggiunto, parlando con Alberto Matano. E’ da un lato lieta di aver avuto modo di incontrare dopo un anno e mezzo sua figlia ma si aspettava un epilogo diverso. Marika invece non sembra avere nessuna intenzione di lasciare Kadir e il suo percorso verso il Cristo.