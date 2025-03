Home » Attualità Italiana » La denuncia di Loris Bianchi in tv: “Minacciano me e la mia futura moglie” Attualità Italiana La denuncia di Loris Bianchi in tv: “Minacciano me e la mia futura moglie” Luisella Bianchi Loris Bianchi minacciato anche di morte sui social ha paura che possa succedere qualcosa nel giorno del suo matrimonio

Ne aveva già parlato in altre trasmissioni Loris Bianchi ma oggi in diretta co Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ribadisce la sua paura. Nelle ultime settimane infatti, quelle che un tempo erano state delle minacce rivolte solo alla sua persona, oggi sono cambiate. Da qualche giorno la sua fidanzata è stata presa di mira dagli haters che sui social, insultano, offendono e arrivano persino anche a minacciare.

Loris Bianchi sta per sposarsi, come spiega in diretta tv e a quanto pare, molte delle persone che stanno seguendo l’evolversi del caso e le indagini per l’omicidio di Pierina Paganelli, lo reputano colpevole di quello che è successo alla donna tanto da arrivare a scrivere cose davvero molto gravi sui social. Quello che Loris però non tollera è il fatto che anche la sua attuale fidanzata sia finita in questo tritacarne. Per tutto quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo, Loris ha dovuto cambiare le sua abitudini, ha perso anche il lavoro e non è mai stata una persona coinvolta, secondo chi indaga, in questa vicenda. Eppure a quanto pare, i giudici con il telefono in mano, vedono in lui un possibile assassino e non si fanno scrupoli a minacciarlo.

Loris Bianchi in tv parla delle minacce che riceve

Loris Bianchi in diretta da Myrta Merlino ha spiegato che quello che lo ha fatto infuriare appunto, è che qualcuno ha scoperto la data del suo matrimonio e ha iniziato anche a insultare la sua attuale fidanzata. “Ci hanno scritto che ci verranno a tirare le pietre” ha detto Loris in tv. “Insulti di tutti i tipi, dal body shaming alle accuse del delitto, mi accusano di essere un assassino” ribadisce il fratello di Manuela Bianchi. “Mi sono arrivate anche delle minacce in privato dove parlavano molto male anche di mia sorella” ha detto. “Sono preoccupato anche per il giorno delle mie nozze. Gli stupidi esistono sono animali che vivono sulle spalle degli altri” ha ribadito l’uomo.

“Faremo partire delle denunce, abbiamo raccolto oltre 400 pagine web di insulti contro Loris e sua sorella. Si può commentare ma senza commettere reati, addirittura minacce di morte nei confronti di Loris e di sua sorella, in una società civile tutto questo non deve accadere” ha detto Davide Barzan che si augura che le persone in ascolto comprendano che appunto, anche lanciare via social una minaccia è un reato. Loris Bianchi tra l’altro, come viene ribadito, mai è stato attenzionato come possibile persona coinvolta nell’omicidio di Pierina Paganelli.