Fedez terrorizzato dai finti scoop di Corona vive nell'ansia: "pronta la denuncia per stalking" Fedez è pronto a procedere per stalking contro Fabrizio Corona e a dimostrare che sul suo conto sono state raccontate tante falsità. Vive terrorizzato da quello che potrebbe esser detto, perchè sarebbero cose non vere

Dopo le ripetute rivelazioni sulla sua vita privata e presunte relazioni extraconiugali, Fedez ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona. Il rapper, che ha già ottenuto un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Milano nei confronti dell’ex re dei paparazzi per “atti persecutori”, potrebbe andare avanti, scegliendo di voler sporgere denuncia per stalking.

Il provvedimento sarebbe stato richiesto in seguito a quello che Fedez ha definito un comportamento «vessatorio», caratterizzato da molestie ripetute, diffamazioni e la pubblicazione fraudolenta di conversazioni private. Il cantante ha dichiarato di aver vissuto un periodo di forte ansia e stress emotivo a causa delle continue insinuazioni diffuse da Corona nel suo programma a pagamento Falsissimo. Tra i temi affrontati da quest’ultimo figurano la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, la presunta esistenza di amanti del rapper e alcuni insulti che avrebbe rivolto alla sua ex moglie.

Fedez vs Corona: l’ennesimo capitolo della saga

Secondo i legali di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, le affermazioni diffuse da Corona sarebbero completamente infondate e costruite ad arte con l’intento di screditare il loro assistito, non solo, ci sarebbe anche un altro scopo, quello di guadagnare con gli abbonamenti del suo programma, dicendo però cose non vere a chi spende del denaro per ascoltare il podcast. «Le condotte messe in atto da Fabrizio Corona, per la loro gravità e ripetitività, costituiscono un vero e proprio atto persecutorio, che ha generato in Fedez un profondo stato di ansia e prostrazione fisica e morale. Il nostro assistito è terrorizzato da ciò che potrebbe ancora essere pubblicato su di lui e sulla sua famiglia, con il solo scopo di aumentare gli abbonamenti al programma di Corona», hanno dichiarato gli avvocati.

La vicenda affonda le radici nel passato: nel 2020 e nel 2021, Fedez e Chiara Ferragni avevano presentato due querele per diffamazione contro Corona, poi ritirate nel settembre di due anni fa grazie a un accordo transattivo. In base a tale intesa, Corona si impegnava per dieci anni a non fare dichiarazioni offensive, denigratorie o umilianti nei confronti della coppia, né a divulgare dettagli sulla loro vita privata. Per un breve periodo, il rapporto tra il rapper e l’ex paparazzo sembrava essersi disteso, tanto che Fedez aveva ricominciato a confidarsi con lui. Tuttavia, la pace è durata poco. «Ho scoperto troppo tardi di aver riposto male la mia fiducia. Ho capito che il suo unico obiettivo era usarmi per fini economici, alterando e distorcendo le mie parole per creare scandalo», ha dichiarato il rapper.

Uno degli episodi più controversi è avvenuto il 25 febbraio 2025, quando sull’account Instagram di Falsissimo è stato pubblicato un audio in cui Fedez diceva: «Scusa, la putt… ti ha querelato?». Il messaggio, secondo l’interpretazione diffusa da Corona, sarebbe stato rivolto a Chiara Ferragni. Tuttavia, il rapper ha smentito categoricamente questa ricostruzione, spiegando che il messaggio vocale risaliva a un periodo antecedente e riguardava tutt’altro contesto. «Ciò che è stato pubblicato da Corona non corrisponde alla realtà, ma è stato manipolato in modo allusivo e ingannevole», ha chiarito Fedez nella richiesta inoltrata alla Questura.

Non solo, ci sarebbe anche la storia della telefonata che Fedez avrebbe fatto alla sua amante pochi minuti prima del matrimonio. Tutte cose che, a detta del rapper non sarebbero vere e che, come spiegano i legali, Corona non ha potuto dimostrare, non avendo nulla in mano che confermasse che i fatti erano andati in questo modo. Fedez però potrebbe passare in futuro agli occhi dei suoi figli, come un pessimo padre e un pessimo marito ed è per questo che vuole che su molti aspetti delle cose che sono state raccontate, si faccia chiarezza.

La battaglia legale tra i due, dunque, è destinata a proseguire.