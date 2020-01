Dopo la morte di Kobe e Gianna Maria parla Vanessa Bryant: lo strazio sui social

Tre giorni fa la notizia che ha sconvolto il mondo intero. Nessuno riusciva a credere che fosse possibile. Quando muore una leggenda si stenta a credere che possa essere vero. Ma nel dramma di Kobe Bryant altri drammi: la scomparsa prematura della sua bambina, Gianna Maria, che era a bordo dello stesso elicottero. E poi il dramma di altre famiglie distrutte, quelle delle persone che stavano viaggiando insieme all’ex giocatore di basket. A tre giorni di distanza dalla tragedia Vanessa, moglie di Kobe e madre della piccola Gianna Maria rompe il silenzio.

Lo fa sui social, scrivendo una lunga lettera anche per ringraziare tutte le persone che in questi giorni sono state vicine a lei e alla sua famiglia.” Siamo completamente devastati ” ha scritto Vanessa sui social che inizia però la sua lettera con un ringraziamento da parte sua e delle “sue ragazze”. Le sorelle di Gianna Maria che insieme a lei hanno perso due persone speciali. Non ci sarà più il loro papà e non potranno più guadare Gianna fare canestro.

La lunga lettera di Vanessa Bryant sui social:

My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri.

We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately.

There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon.

I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever.

Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality.

To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org.

To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org.

Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️