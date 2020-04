Sarah Ferguson manda l’in bocca al lupo a Boris Johnson: le sue condizioni restano gravi

Da Londra le ultime notizie sulle condizioni di salute di Borsi Johnson, il primo ministro inglese che da ieri si trova in terapia intensiva per combattere la sua battaglia contro il coronavirus. Secondo quanto riferiscono i media britannici, non ci sono novità: il primo ministro sarebbe ancora intubato e avrebbe bisogno dell’ossigeno per respirare. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore, rendendo ieri, necessario il ricovero. All’inizio si era cercato di minimizzare anche sui media, il portavoce di Johnson aveva anche detto che il premier avrebbe continuato a lavorare da casa. Poi però le cose sono cambiate.

Oggi a mandare un messaggio di stima e affetto e di pronta guarigione al premier, è Sarah Ferguson che via social, fa il suo personale in bocca al lupo a Boris Johnson.

Ecco il messaggio postato pochi minuti fa sui social:

Boris we send the strong words you spoke about in your speech and quote these lines… “I, and we, will never take your support for granted. I will make it my mission to work night and day, to work flat-out to prove you right in voting for me.” We repeat your words back to you with gratitude for your strength for us all and send you healing. Thankfully know, the @nhsengland is the best to help you and so many other people through, who are fighting Covid-19 @borisjohnsonuk @nhsenglandldn #coronavirus