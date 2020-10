Il presidente Trump e Melania positivi al covid 19: inizia la quarantena

E alla fine anche il presidente Donald Trump e sua moglie Melania si sono ammalati. I coniugi sono risultati positivi al covid 19. Poche ore fa l’annuncio ufficiale: il presidente degli Stati Uniti e sua moglie sono in quarantena. Una tegola per la coppia e non solo per i problemi di salute che ci potrebbero essere e le conseguenze che il covid potrebbe portare, ma anche in vista della campagna elettorale. Trump deve sperare che il coronavirus non lo costringa in casa per un periodo troppo lungo, in questi giorni così accesi di campagna elettorale.

TRUMP E MELANIA POSITIVI AL COVID 19: L’ANNUNCIO SOCIAL

A dare la notizia è stato il presidente americano con un messaggio sui social:

La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!.

LA POSITIVITA’ DELLA CONSIGLIARE A POI IL TEST: SI RICOSTRUISCE IL CONTAGIO

Secondo quelle che sono le ultime notizie dagli Usa, Trump si sarebbe contagiato probabilmente durante i viaggi fatti per questa campagna elettorale al fianco di una delle sue consigliere più fidate. Qualche ora prima del risultato del test, Trump aveva infatti confermato che Hope Hicks, giovedì era risultata positiva. Una notizia che preoccupava molto, perché sia martedì che mercoledì aveva volato al fianco del presidente – senza mascherina – accompagnandolo prima a Cleveland dove si è tenuto il primo dibattito televisivo di questa campagna 2020. Poi a Duluth, Minnesota, dove Trump ne aveva tenuto uno all’aperto.

IL PRESIDENTE TRUMP IN QUARANTENA: MA CONTINUA A LAVORARE

Trump continuerà a lavorare per i suoi impegni ma chiaramente, almeno per le prossime due settimane, non potrà lasciare la casa Bianca. Il medico del presidente ha confermato la notizia della positività di Donald e Melania, affermando che stanno bene. Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti “senza alcuna interruzione”, ha aggiunto. Ma la Casa Bianca ha annunciato che il presidente ha annullato il viaggio in Florida previsto per oggi, nell’ambito della sua campagna elettorale.

TRUMPHASCOVID IN TENDENZA SUI SOCIAL: ELEZIONI A RISCHIO?

E come potrete immaginare la notizia in poche ore ha fatto il giro del mondo tanto che sui social è in tendenza ormai da ore l’hashtag #trumhascovid insieme a “melania”. Cosa succederà adesso? A meno di un mese di distanza dalle elezioni, Trump potrebbe arrivare a chiedere di rinviarle non avendo potuto viaggiare e muoversi per fare campagna elettorale nei giorni decisivi ?