Negoziati in corso, Ucraina Russia: telefonata Macron-Putin. I possibili accordi per un cessate il fuoco

Nella giornata odierna lunedì 28 febbraio si sono svolte le prime trattative tra Ucraina e Russia. Un confronto determinante per le sorti del Paese, così come dichiarato dal presidente Ucraino. La situazione a Kiev e nelle altre città Ucraina si evolve di ora in ora. Gli ultimi aggiornamenti dal fronte di guerra riportano le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin che nelle scorse ore ha dichiarato che l’Occidente è l’impero delle bugie. Agenzia Ria Novosti ha inoltre precisato che la dichiarazione è stata resa durante un incontro in materia economica ed in particolar modo su quelle che sono le sanzioni che hanno colpito la Russia dopo l’attacco all’Ucraina. Rivolgendosi Infatti al primo ministro Vladimir Mishustin il presidente russo ha detto: ” Ti ho invitato a parlare di Questioni legate all’economia alla Finanza e riferisco ovviamente a quelle sanzioni da parte della Comunità occidentale Impero di bugie “.

Chiarimenti del Governo inglese

Arrivano i chiarimenti d del governo inglese su misure contro Putin. Nelle scorse ore infatti Downing Street ha comunicato che il portavoce ufficiale del primo ministro Boris Johnson si è espresso in maniera poco corretta quando ha dichiarato che le sanzioni occidentali mirano a far cadere il regime di Putin. Una imprecisione clamorosa che avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi. Nella nota di precisazioni si legge “non stiamo cercando nulla in termini di cambio di regime quello di cui stiamo parlando chiaramente qui è come fermiamo la Russia che cerca di soggiogare un paese democratico”.

Telefonata Putin-Macron: possibili accordi

Sempre sul fronte internazionale si segnala una telefonata intercorsa tra Putin e Macron. Durante l’incontro telefonico tra i presidenti francese e russo, Putin si è impegnato a sospendere gli attacchi contro i civili e le abitazioni. La fonte che ha reso nota la notizia è proprio quella dell’ Eliseo. Inoltre si è appreso che il presidente russo ha acconsentito a rimanere in contatto con il presidente Macron nei prossimi giorni. Questo per prevenire l’aggravamento della situazione così come suggerito dal presidente francese. Nel corso della telefonata il presidente Putin ha sottolineato che un accordo con l’Ucraina potrà essere possibile solo dopo la smilitarizzazione e denazificazione di Kiev. La fonte che riporta tale notizia è si conosce il cremino citato dalla Tass.

Anche il mondo dello sport contro Russi e Bielorussia

Il mondo dello Sport mette al bando gli atleti di Russia e Bielorussia. Il Cio ha ritirato l’ordine Olimpico al presidente russo dopo l’invasione dell’Ucraina. Inoltre è stato chiesto a tutte le Federazioni sportive mondiali di non invitare atleti russi e bielorussi in competizioni internazionali sportive. Qualora non fosse possibile per questioni di tempo o legali è stato chiesto di garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia Bielorussia. I cittadini russi e bielorussi potranno essere accettati solo come tali, senza bandiera.