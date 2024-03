Home » Dal Mondo » La foto di Kate Middleton non convince: fake, manipolata. Sui social spopolano le teorie Dal Mondo La foto di Kate Middleton non convince: fake, manipolata. Sui social spopolano le teorie Redazione UltimeNotizieFlash Dal Regno Unito e dal mondo intero tutte le teorie sulla foto di Kate Middleton: troppe cose non tornano e c'è chi ipotizza che si tratti di un fake . Qualcuno ha manipolato la foto, ma perchè?

Doveva mettere a tacere tutte le voci di una malattia grave, di un momento difficile. Ma la foto di Kate Middleton pubblicata su instagram e apparentemente scattata da William, ha suscitato solo nuove teorie complottiste tanto che alcuni giornali inglesi hanno dato molto spazio a chi fa notare che nell’immagine ci sono tante cose che non tornano. Il problema potrebbe essere uno: chi ha pubblicato sui social la foto, ha cercato di modificarla peggiorando la situazione? Difficile a dirsi fatto sta che da ieri la famiglia Reale è stata travolta da nuove teorie del complotto. Dalle dita incrociate del piccolo Louis, alla mano di Kate praticamente sfocata sul maglione di George, alle sue dita tropo corte, in tutto il mondo la foto è stata analizzata con la lente di ingrandimento per notare ogni piccolo dettagli che desse credito a chi pensa che questa immagine sia un fake o che sia stata in qualche modo manipolata. C’è persino chi è andato a cercare i dettagli sugli abiti indossati da Kate e dai suoi tre figli per dimostrare che si tratta di una foto vecchia…E’ davvero un caso, una patata bollente che è ancora nelle mani della famiglia reale.

La prima foto di Kate Middleton dopo l’operazione non convince

La teoria principale, supportata anche da molti fotografi esperti che sui social hanno deciso di analizzare questa immagine di Kate Middleton è che la foto sia stata manipolata. Fanno quasi tutti notare che mentre i tre bambini potrebbero essere stati solo ritoccati come si fa nelle immagini, è la parte centrale a destare problemi. A detta di molti infatti, la foto di Kate sarebbe stata aggiunta solo in un secondo momento. Dunque la teoria è che i tre bambini abbiano posato con una sedia vuota mentre la foto di Kate è stata aggiunta solo in un secondo momento. Magari presa da una vecchia foto di famiglia. Mentre per i bambini si possono notare anche i mesi che passano, e sarebbe stato più difficile scovare una foto vecchia risalente a prima dell’operazione, per Kate invece, i segni del tempo non si notano. Ma sarà davvero così?

E’ la cerniera del maglione di Kate a far pensare che la sua immagine sia stata aggiunta dopo, come anche la parte delle gambe con i jeans. Ed effettivamente a primo impatto, la foto appare fin troppo posata per essere vera ma potrebbe trattarsi di una scelta o magari Kate, quando ha scattato quella immagine, non era ancora in gran forma. Alle sue mani però Kate non portava l’anello nuziale e questo ha destato non pochi commenti tra i più attenti che continuano a pensare che la foto sia realmente un fake.

Altri commentatori, maggiormente attenti ai dettagli, hanno analizzato nel dettaglio anche la parte con la piccola Charlotte protagonista. Sembra che ci sia un problema con i capelli, con i suoi stivali. Dunque, solo un errore di chi ha postato sui social la foto, oppure questa immagine è stata manipolata ancora prima di arrivare sul profilo di William e Kate? Oggi nel Regno Unito si continua a parlare di questa vicenda e purtroppo non come la famiglia reale avrebbe voluto.