LA BBC sta per dare un annuncio su Kate Middleton? In America si parla di ileostomia Dal Mondo LA BBC sta per dare un annuncio su Kate Middleton? In America si parla di ileostomia Luisella Bianchi Che cosa sta succedendo a Kate Middleton? In America non hanno dubbi: la principessa di Galles si sarebbe sottoposta a una ileostomia e per questo motivo non può partecipare a eventi pubblici

Tutto il mondo è in attesa di un annuncio e sembra che alla BBC siano stati allertati: la famiglia reale oggi potrebbe dare delle notizie importanti su una persona di cui tanto di parla in queste ore. Si tratta di un annuncio su Kate Middleton? La notizia è arrivata poche ore dopo le indiscrezioni trapelate negli Usa. La blogger americana Jessica Reed Kraus, che da molti viene considerata particolarmente attendibile, ha infatti raccontato che Kate Middleton avrebbe subito un intervento all’intestino, si tratterebbe di una ileostomia. Il motivo per il quale Kate non si farebbe vedere sarebbe legato al fatto che questo intervento, nel post operatorio, prevede l’uso di un sacchetto.

Kate Middleton ha subito una ileostomia? Cosa sappiamo

In attesa di questo presunto annuncio che la BBC farà nella giornata di oggi, possiamo dirvi quelle che sono le indiscrezioni trapelate dagli Usa. “La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto”, ha scritto Reed Kraus. La blogger ha costruito la sua fama con numerose rivelazioni effettuate in passato relative a personaggi molto noti, dimostrando di avere contatti vicini alle star, capaci di cedere informazioni credibili e veritiere.

La notizia data dalla blogger, è stata poi rilanciata da un avvocato americano di nome Jane Barr, che in un messaggio social ha confermato quanto detto dalla Kraus. Barr ha spiegato che “il mio amico nel Regno Unito (amico di un giornalista britannico) mi ha detto che si tratta di un intervento di ileostomia provocato da una perforazione intestinale“.

Che cos’è l’ileostomia l’intervento che Kate Middleton avrebbe affrontato

L’ileostomia è una procedura chirurgica che prevede la creazione di un’apertura (stoma) nell’addome per consentire l’eliminazione dei rifiuti dal corpo. Questa operazione viene effettuata quando l’intestino non può funzionare normalmente a causa di malattie, lesioni o rimozioni chirurgiche. L’ileostomia coinvolge specificamente l’ileo, la parte finale dell’intestino tenue, che viene portato alla superficie della pelle dell’addome.

