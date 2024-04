Home » Dal Mondo » Re Carlo sta bene: ecco la foto con Camilla e il comunicato ufficiale Dal Mondo Re Carlo sta bene: ecco la foto con Camilla e il comunicato ufficiale Redazione UltimeNotizieFlash Da Londra arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Re Carlo: lo rivedremo presto in pubblico

Questa volta le voci vengono messe subito a tacere. La famiglia reale dirama un comunicato stampa ufficiale nel quale viene spiegato che Re Carlo sta bene e che presto tornerà ai suoi impegni pubblici. Una foto per togliere ogni dubbio: Carlo e Camilla insieme, pronti per i nuovi impegni da affrontare insieme nonostante i problemi di salute del sovrano. Il comunicato arriva nella stessa giornata in cui dall’America erano arrivate voci molto insistenti secondo le quali le condizioni di salute del re si sarebbero così tanto aggravate da accelerare i piani in vista di un possibile funerale da organizzare.

Re Carlo sta bene: le ultime notizie da Londra

Nel comunicato pubblicato anche sui social, si legge: “Sua Maestà il Re tornerà presto a svolgere compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla recente diagnosi di cancro“.

Dunque viene smentita la voce secondo la quale il Re non stava rispondendo bene alle cure per il suo cancro. Si legge ancora: “Per contribuire a celebrare questo traguardo, martedì prossimo il re e la regina effettueranno una visita congiunta a un centro per la cura del cancro, dove incontreranno medici specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane“.

Re Carlo è pronto anche per gli impegni dei prossimi mesi: “Inoltre, il Re e la Regina ospiteranno le Loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone per una visita di Stato a giugno, su richiesta del governo di Sua Maestà“.

E per concludere: “Con l’avvicinarsi del primo anniversario dell’Incoronazione, le Loro Maestà rimangono profondamente grate per la gentilezza e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dell’anno passato“.