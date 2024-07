Home » Dal Mondo » Che cosa ricevono gli atleti insieme alla medaglia a Parigi 2024? Ecco cosa c’è nel “cartone” Dal Mondo Che cosa ricevono gli atleti insieme alla medaglia a Parigi 2024? Ecco cosa c’è nel “cartone” Luisella Bianchi Che cosa viene consegnato agli atleti insieme alle medaglie? Una scatola di cartone di forma cilindrica, ma che cosa contiene questa "mascotte" ?

Se lo chiedono a dire il vero un po’ tutti gli atleti, o almeno se lo sono chiesto quelli che ieri per la prima volta a Parigi 2024, hanno ricevuto una medaglia. Probabilmente dalle prossime ore, dopo che la voce si sarà diffusa, i campioni che arriveranno a medaglia sapranno già che cosa c’è in quella scatolina di cartone che viene consegnata loro insieme alle medaglie. Ma ieri è stato molto divertente, nella prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024, ammirare il volto di tutti gli atleti e delle atlete che hanno ricevuto quella scatolina. Di solito si ricevono come mascotte dei pupazzetti o dei fiori ( e anche a Parigi ci sono le mascotte ufficiali per le Olimpiadi del 2024). Ma in questo caso, nella famosa scatolina di cartone, c’è dell’altro. Eppure nessun atleta italiano ieri ci ha mostrato in diretta il contenuto del famoso scatolo. Ma abbiamo scoperto che cosa ricevono gli atleti insieme alle medaglie.

Non era difficile immaginare che c’era in quella scatola una foto o magari un disegno e infatti la risposta è abbastanza semplice. Nelle scatoline di cartone che gli atleti ricevono insieme alle medaglie, c’è un poster.

Che cosa ricevono in dono gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 oltre alle medaglie?

A ogni Olimpiade, gli atleti vincitori di medaglie vengono tradizionalmente omaggiati con doni oltre al famoso ciondolo. A Tokyo si trattava di un mazzo di fiori e di una piccola mascotte, ma quali sono i regali dei Giochi Olimpici di Parigi 2024? Ieri, dopo le prime gare e le prime premiazioni, abbiamo visto che ogni vincitore riceve una lunga scatola di cartone con un cilindro. Cosa c’è dentro?

Che cosa c’è nel cilindro di cartone?

Il Phryge per questa edizione è il poster ufficiale dei Giochi, disegnato dall’artista Ugo Gattoni . Ma non è quello che vediamo di solito: è un’edizione limitata, una versione notturna! Ha impiegato quattro mesi e quasi 2.000 ore per creare due manifesti colorati e pieni di vita, a immagine e somiglianza dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, rispettando le richieste degli organizzatori ma rimanendo fedele al suo stile. I poster che vengono dati agli atleti non sono in vendita mentre tutti gli altri, possono essere acquistati nei negozi di Parigi.