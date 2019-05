Reddito di cittadinanza ultime notizie, esteso ai disoccupati: cosa cambia adesso?

Reddito di cittadinanza ultime notizie, il sussidio verrà esteso anche ai disoccupati. Cosa cambia ora? In questi giorni è stata resa nota la possibilità di consentire l’accesso al reddito di cittadinanza anche ai disoccupati presentando un’Isee aggiornato alla situazione attuale. Questo ha l’obiettivo di consentire a chi ha perso il lavoro di poter mostrare la situazione corrente potendo dunque accedere al sussidio economico introdotto dal Governo. Vediamo dunque cosa potrebbe cambiare apportando queste modifiche.

REDDITO DI CITTADINANZA ULTIME NOTIZIE, IL PRESIDENTE DELL’INPS PARLA DEI DISOCCUPATI E DEL LORO DIRITTO AD ACCEDERE AL SUSSIDIO

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ha affermato che “il decreto è già pronto“. Quel che manca dovrebbe essere “il veicolo legislativo per valutare le richieste per accedere al reddito di cittadinanza sulla base del reddito corrente“. L’obiettivo finale è permettere “ai disoccupati in particolari situazioni, percettori di sussidio di disoccupazione o disoccupati da oltre diciotto mesi, di accedere al reddito“. A poter rientrare nel reddito di cittadinanza sarebbero i disoccupati di lunga data, coloro che nell’Isee presentato dimostrano una condizione economica che non rispecchia la realtà attuale. Sicuramente si tratta di una strada in salita e da valutare attentamente per tutte le implicazioni che possono emergere. Nelle prossime settimane scopriremo cosa succederà.

REDDITO DI CITTADINANZA, ARRIVANO LE LISTE DI COLORO CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE IL PATTO PER IL LAVORO

Intanto è importante sempre sottolineare che, il reddito di cittadinanza, così come concepito dal M5S, deve essere anche una base da cui partire per trovare un nuovo lavoro. A tal fine, l’Anpal ha comunicato che, in data 15 maggio 2019, sono state trasmesse alle Regioni le liste dei richiedenti il sussidio che devono sottoscrivere il patto per il lavoro. Queste liste servono come supporto per far sì che avvenga un primo incontro tra i beneficiari del reddito di cittadinanza e i Centri per l’impiego. Anpal Servizi si sta occupando anche di dare assistenza tecnica ai Centri per l’impiego. Quest’ultimi vedranno potenziato il loro personale solo nei prossimi mesi, a seguito del concorso per navigator che comporterà l’assunzione di queste figure professionali. Il loro ruolo sarà seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza per trovare la soluzione lavorativa più idonea. Dunque questa misura introdotta dal Governo sta entrando nella fase più impegnativa e nei prossimi mesi si scoprirà se sarà funzionale a favorire l’occupazione in Italia. Non ci resta che attendere aggiornamenti sull’estensione della platea anche ai disoccupati, tramite la presentazione di un Isee corrente.