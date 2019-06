Pensioni ultime notizie, arriva la flat tax per i pensionati che si trasferiscono al Sud Italia

Pensioni ultime notizie: arriva la flat tax per i pensionati che si trasferiscono al Sud Italia. Questo provvedimento ha come obiettivo quello di ripopolare alcuni paesini caratteristici del Mezzogiorno, con meno di 20mila abitanti. La flat tax riguarda i pensionati che attualmente vivono all’estero e che decidono di andare al Sud. Il provvedimento attuativo è stato emanato dall’Agenzia delle Entrate. In esso sono presenti le norme relative al nuovo regime fiscale, facendo divenire effettiva questa misura presente nella manovra economica per il 2019. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa possibilità offerta ai pensionati che hanno deciso di trasferirsi all’estero, forse proprio per pagare meno tasse.

PENSIONI ULTIME NOTIZIE, ARRIVA UFFICIALMENTE LA FLAT TAX PER I PENSIONATI CHE SI TRASFERISCONO AL SUD ITALIA

I pensionati con redditi di fonte estera per coloro che sono stati residenti al di fuori dell’Italia negli ultimi 5 anni, possono usufruire di un’aliquota al 7%. Questo però a patto che “ripopolino” alcuni paesini del Sud Italia, quelli con meno di 20mila abitanti. Questa aliquota agevolata viene applicata in uno dei comuni delle regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’obiettivo di questo provvedimento, come emerso dalla nota dell’Agenzia delle Entrate, è quello di “favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei comuni del Mezzogiorno” con delle specifiche caratteristiche demografiche. Si vuole favorire il trasferimento “da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera“.

PENSIONI ULTIME NOTIZIE, I REQUISITI DEI PENSIONATI PER ACCEDERE ALLA FLAT TAX TRASFERENDOSI AL SUD ITALIA: ECCO QUALI SONO

Ci sono dei requisiti necessari per poter avere diritto ad accedere a tale opzione. Il pensionato non deve essere stato residente in Italia per almeno cinque periodi di imposta, prima di usufruire di questa agevolazione. Le giurisdizioni in cui ha avuto luogo la residenza prima di usufruire di questa opzione, devono avere degli accordi di cooperazione nel settore fiscale con l’Italia. L’aliquota al 7% sarà valida per un periodo di cinque anni. Ma ai pensionati residenti all’estero piacerà questa iniziativa? Nonostante la flat tax per ripopolare alcuni paesi del Mezzogiorno, alcuni potrebbero ritenere comunque più conveniente continuare a vivere all’estero. Ci sono Paesi come il Portogallo in cui la pressione fiscale è inferiore. Qui non si paga nulla per 10 anni se si trasferisce la residenza. Insomma, ora che il provvedimento attuativo è stato reso noto, bisognerà capire se questa iniziativa porterà davvero agli effetti sperati.