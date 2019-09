Pensioni quota 100 ultime notizie: la misura è a rischio con il Governo giallo-rosso?

Pensioni quota 100 ultime notizie, cosa succederà a questa misura con l’entrata in scena del Governo giallo-rosso? Ormai non si parla d’altro che dell’accordo tra M5S e Pd per garantire delle misure agli italiani scongiurando le elezioni anticipate, invece tanto volute dalla Lega. Ciò che però i cittadini si chiedono è cosa ne sarà delle misure ormai approvate dal Governo giallo-verde, in particolar modo ci si domanda che fine faranno le pensioni quota 100. Si tratta di una misura sperimentale di durata triennale, dal 2019 al 2021, che prevede la possibilità di lasciare il lavoro a 62 anni di età con un minimo di 38 anni di contributi versati. Sebbene i numeri raggiunti dalla misura siano stati al di sotto delle stime, in molti attendono di raggiungere i requisiti per lasciare il lavoro. Scopriamo dunque le sorti della quota 100.

PENSIONI QUOTA 100 ULTIME NOTIZIE: SONO A RISCHIO?

Non è un segreto che a volere fortemente le pensioni quota 100 fosse la Lega di Salvini, appoggiata comunque dal M5S che si trovava sulla stessa linea d’onda rispetto al superamento della Legge Fornero. Con l’entrata in scena del Pd però le cose potrebbero cambiare. Infatti il Pd non ha mani nascosto il disaccordo rispetto a questa misura e la volontà di tornare alla Legge Fornero. Ma si può abolire la quota 100? Intanto Matteo Salvini, parlando di una tale possibilità, ha detto che abolire le pensioni quota 100 sarebbe solo una “truffa” ai danni dei cittadini italiani. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo a Pinzolo, dove stava avendo luogo una festa della Lega.





Intanto il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, a seguito di un colloquio con il premier Giuseppe Conte, si è detto rammaricato per quanto emerso. Infatti Conte non avrebbe dato alcuna rassicurazione circa il mantenimento delle pensioni quota 100, limitandosi a dire che avrebbe difeso quanto fatto fino ad ora ma anche di essere pronto ad ascoltare cosa avrebbero avuto da dire gli altri.

E’ possibile quindi che le pensioni quota 100 potrebbero essere addirittura cancellate? E’ difficile pensare che una misura del genere, a favore dei cittadini, possa essere eliminata di punto in bianco mettendosi contro gli elettori. Infatti ha carattere triennale e dovrebbe essere mantenuta fino al 2021. Ciò che potrebbe invece essere a rischio è la possibilità di arrivare alla quota 41 per tutti. Attualmente però le trattative tra Pd e M5S sono ancora in piedi, e non ci resta che attendere quello che succederà nei prossimi giorni.