Manovra finanziaria ultime notizie: ecco cosa succede con Iva, flat tax e bonus casa

Manovra finanziaria ultime notizie: cosa succede con Iva, flat tax e bonus casa? Il cambiamento al Governo preoccupa gli italiani circa le sorti delle tasse e dei bonus. Infatti con il precedente esecutivo si parlava di flat tax, del blocco dell’aumento dell’Iva. Ora invece cosa cambia? E’ attesa per oggi la Nota di aggiornamento al Def, che consentirà di scoprire su quali binari si muoverà il Governo a maggioranza M5s-Pd. Pare però che la flat tax, di cui si era tanto parlato prima della crisi di Governo, abbia perso appeal. Il taglio del cuneo fiscale sembrerebbe essere più probabile. Non si escludono incentivi alle imprese che investono nell’innovazione sotto vari punti di vista. Insomma, ancora non ci sono certezze ma le possibilità sono molte. Scopriamo cosa potrebbe succedere con la prossima manovra finanziaria.

MANOVRA FINANZIARIA ULTIME NOTIZIE: ECCO COSA SUCCEDERA’

C’è grande attesa per scoprire cosa succederà con la manovra finanziaria, soprattutto per quanto riguarda le tasse. Gli italiani potranno ottenere qualcosa in più in busta paga? Cosa succede per la casa? Ecco tutto quello che potrebbe succedere con la prossima Legge di Bilancio.





BLOCCO AUMENTO DELL’IVA: E’ POSSIBILE? SERVONO 23 MILIARDI DI EURO

Tra le priorità del Governo c’è il blocco dell’aumento dell’Iva. E’ questa sicuramente la principale preoccupazione dell’esecutivo che deve trovare 23 miliardi di euro al fine di evitare che l’Iva aumenti a partire dal prossimo anno. Infatti ciò inciderebbe non poco sulle tasche degli italiani, e il Movimento 5 Stelle ha più volte annunciato di voler scongiurare un’ipotesi del genere.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE NELLA MANOVRA FINANZIARIA: E’ POSSIBILE?

Tra le misure più quotate c’è il taglio del cuneo fiscale. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti dichiarato di voler intervenire su oneri previdenziali e fiscali di cui devono farsi carico i lavoratori. L’obiettivo è quello di far aumentare ciò che i lavoratori si mettono cercando di sgravarli di alcune spese. Sulla base delle risorse a disposizione, si deciderà se mettere a punto questo provvedimento solo per alcune fasce di lavoratori oppure per una platea maggiore di destinatari.

BONUS E TASSE PER LA CASA: ECCO LE IPOTESI

Per quanto riguarda i bonus relativi ai lavori da fare in casa, è molto probabile che possano essere prorogati, così come l’ecobonus. Si ipotizza anche l’unione tra Imu e Tasi, ma tutto è ancora da vedere. Per quanto riguarda la cedolare secca per negozi e affitti concordati, dovrebbe esserci una conferma.





Manovra finanziaria ultime notizie: ecco cosa succede con Iva, flat tax e bonus casa ultima modifica: da