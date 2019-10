Manovra 2020: tutti i principali provvedimenti approvati

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Manovra 2020, con importanti novità per il Paese. Il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è dunque pronto e può essere trasmesso alla commissione europea. Ma quali sono i principali provvedimenti approvati? Si parla della lotta all’evasione fiscale, il taglio del cuneo fiscale, il piano cashless, cancellazione clausola Iva per il 2020, cancellazione del superticket sanitario, e molto altro ancora. Scopriamo dunque cosa cambierà per i cittadini e le imprese a partire da gennaio del prossimo anno prendendo in considerazione i principali provvedimenti.

Manovra 2020, ecco tutti i provvedimenti

STOP AUMENTO IVA – Tra i provvedimenti della Manovra 2020 era quello più atteso e annunciato da tempo. Gli aumenti dell’Iva previsti per il 2020, pari a 23,1 miliardi di euro, sono stati sterilizzati. L’aumento dell’Iva avrebbe avuto delle conseguenze sull’economia sia per i consumatori che per i commercianti.

CUNEO FISCALE – Questo provvedimento prevede una riduzione, a partire dal prossimo anno, del cuneo fiscale a carico dei lavoratori. Dunque inizia un percorso al fine di diminuire la pressione fiscale.





PIANO CASHLESS – L’abbassamento del tetto dei contanti da 3mila a mille euro in tre anni è uno dei provvedimenti più importanti. Aumentano le sanzioni per coloro che non accettano pagamenti con bancomat e carte di credito. E’ prevista una lotteria degli scontrini per spese effettuate con pagamento elettronico. Per alcune spese, a gennaio 2021 è previsto un super bonus per i pagamenti con carte e bancomat.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE – Conte lo aveva promesso e lo ha fatto. Tra i provvedimenti troviamo una serrata lotta all’evasione fiscale grazie a politiche che puntano a contrastare le frodi fiscali e l’evasione in diversi settori. Ci sono misure per combattere la somministrazione illecita di manodopera e per contrastare l’aggiramento delle normative contrattuali riguardanti gli appalti da parte di imprese fittizie o cooperative. Anche l’evasione legata al settore giochi prevede un incremento delle modalità di contrasto. I pagamenti per chi opera dall’estero senza averne la concessione saranno bloccati. Verrà istituito un registro unico degli operatori del gioco pubblico. Inoltre ci saranno pene più severe per i grandi evasori fiscali.

PENSIONI – Prorogate Opzione donna e Ape social. Gli anziani a basso reddito saranno esentati dal pagamento del Canone Rai.

SALUTE – Tra i provvedimenti della manovra 2020 c’è la cancellazione del superticket sanitario.

FAMIGLIE – Una somma pari a 600mila euro viene destinata a interventi per le famiglie. Si tratta di un punto di partenza per arrivare all’assegno unico per i figli. Sono previsti sconti per la frequenza di asili nido.

IMPRESE – La manovra prevede risorse per incentivare gli investimenti finalizzati a un’innovazione nel sistema produttivo.

MEZZOGIORNO – Destinate risorse per incentivare gli investimenti nel Sud Italia.

AMBIENTE – Arrivano risorse che riguardano sia il pubblico che il privato, per investimenti sostenibili.

SCONTI RISTRUTTURAZIONI – Tra le altre cose, aumentano le detrazioni per le ristrutturazioni. Viene introdotto anche il bonus facciate, per la ristrutturazione degli edifici.





