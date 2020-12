Lotteria scontrini: come registrarsi, come funziona e info su estrazioni

La lotteria scontrini sta per prendere il via. Se ne è parlato tanto in questi ultimi mesi e dal primo gennaio partirà ufficialmente con estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali. Ma come funziona? E soprattutto come fare per registrarsi in modo corretto e partecipare così alle varie estrazioni? E ancora: chi può prendere parte a questo “gioco”? Ecco alcune delle informazioni utili per capire meglio come muoversi.

Lotteria scontrini, a chi è rivolta

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il codice lotteria e che abbiano acquistato beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. E’ importante avere compiuto i 18 anni, altrimenti non si potrà partecipare. Non è vincolante invece il metodo di pagamento. Si può fare acquisti pagando in contanti ma anche utilizzando carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. Chi fa acquisti con dispositivi elettronici, potrà partecipare anche alle estrazioni zerocontanti che riservano premi sia a chi compra che all’esercente.

Lotteria scontrini, come funziona

Nel momento in cui si procede con l’acquisto, l’esercente emette lo scontrino e ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle entrate. A ogni scontrino è abbinato un codice acquirente che consentirà, al momento dell’estrazione, di individuare in modo rapido e veloce i beneficiari dei vari premi. Ogni acquisto effettuato produrrà dei “biglietti virtuali” che consentiranno di partecipare a estrazioni ordinarie e a quelle zerocontanti. Come già anticipato, chi paga con carte, bancomat e in generale avvalendosi di dispositivi elettronici potrà partecipare a entrambe le lotterie.

Lotteria scontrini, come registrarsi

Per partecipare bisogna visitare il sito ufficiale della Lotteria scontrini, attivato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e andare allo spazio “Partecipa ora”. Inserendo il proprio codice fiscale sarà generato un codice lotteria che dovrete poi mostrare all’esercente chiedendo l’abbinamento all’acquisto: ogni euro dell’acquisto si trasformerà in un biglietto virtuale della lotteria (fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino). Si può partecipare alla lotteria con tutti gli scontrini di importo pari o superiore a un euro. Non tutti gli acquisti però sono validi: non partecipano quelli di importo inferiore a 1 euro, quelli fatti on line e quelli destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Lotteria scontrini, quando avvengono le estrazioni

Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Ogni giovedì (se festivo si rinvia al giorno successivo) verranno invece effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì fino alla domenica alle 23:59, della settimana precedente.