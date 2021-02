Bonus Inps per le famiglie 2021 senza Isee: quali sono, tutto quello che c’è da sapere

Le famiglie che hanno bisogno potranno, nell’anno 2021, sfruttare i Bonus Inps anche senza la presentazione della dichiarazione Isee. Stiamo parlando dei Bonus asilo nido, Bonus mamma domani, Bonus bebè e dell’Assegno per il Nucleo Familiare. Per ognuno di essi ci sono dei requisiti da rispettare, delle modalità per ottenerli e degli importi minimi ottenibili.

Vediamo maggiori informazioni sui Bonus che si possono richiedere senza la presentazione del modello Isee.

COME RICHIEDERE I BONUS INPS PER LE FAMIGLIE NEL 2021 SENZA ISEE

Sono diversi i Bonus che la Legge di Bilancio 2021 ha confermato per le famiglie che hanno bisogno. Per ottenere alcune di queste agevolazioni non è necessario presentare la propria situazione economica, attraverso la dichiarazione ISEE. Come già vi abbiamo anticipato stiamo parlando: Bonus asilo nido con importo minimo di 1500 euro all’anno, del Bonus mamma domani con 800 euro, del Bonus bebè con 80 euro mensili per ogni figlio nato e dell’Assegno per il Nucleo Familiare. Scendiamo ora nel dettaglio, per avere le idee chiare su tutte e quattro le agevolazioni.

Bonus asilo nido senza ISEE: come funziona come richiederlo

E’ erogato dall’INPS per pagare le rette degli asili nido, come già vi abbiamo indicato. Presentando una dichiarazione dei redditi è possibile ottenere cifre maggiori ai 1500 euro, arrivando a 3mila per le famiglie con un ISEE inferiore ai 25mila euro e a 2500 euro con ISEE tra i 25mila e i 40mila euro. Resta l’importo di 1500 euro quando i nuclei familiari fanno un reddito superiore ai 40mila o non presentano, appunto, il modello ISEE. Per presentare la domanda è necessario recarsi sul portale online dell’INPS, attraverso gli enti di patronato oppure chiamato il centro contatti Contact Center.

Bonus mamma domani senza ISEE: come funziona, come richiederlo

Questo bonus è destinato a chi diventerà genitore nel 2021. Tra i requisiti non c’è, dunque, la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’importo sarà di 800 euro. La domanda può essere presentata dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, la richiesta deve essere fatta dal momento in cui il minore inizia a far parte del nucleo familiare. La scadenza corrisponde alla fine dell’anno, dalla nascita o dall’adozione. La domanda può essere presentata sul sito INPS, chiamando il Contact Center o rivolgendosi agli enti di patronato.

Bonus Bebè senza ISEE : come funziona, come richiederlo

Il bonus bebè viene erogato per ogni figlio nato, adottato o preso in affidamento nel 2021. L’importo minimo è di 80 euro mensili, ovvero 960 euro annuali. Presentando il modello ISEE è possibile ricevere una somma più importante: con reddito pari o inferiore ai 7mila euro sono previsti 160 euro al mese, con reddito tra i 7mila e i 40mila euro si parla di 120 euro. La domanda va presentata all’INPS entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. È possibile ottenere l’agevolazione in un’unica soluzione se la domanda viene inoltrata all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza o nascita già avvenuta. Le modalità della richiesta corrispondono a quelle degli altri Bonus.

Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) senza ISEE: come funziona

L’assegno viene erogato alle famiglie di alcune categorie di lavoratori e di titolari di pensioni o prestazioni previdenziali da lavoro dipendente. Il requisito principale è la presenza, in famiglia, di figli minorenni a carico o maggiorenni disabili. In particolare, tale agevolazione è disponibile per lavoratori dipendenti del settore privato, agricolo o di ditte fallite; lavoratori iscritti alla Gestione Separata; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. La variazione degli importi viene pubblicata ogni anno dall’INPS, nelle tabelle valide dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.