Bonus Inps da 2.400 euro, ultime news e data di pagamento

Arriverà a breve il pagamento del bonus Inps da 2.400 euro, contemplato dal Governo con il Decreto Sostegni in favore di tutti quei lavoratori che, a causa della persistente pandemia, stanno facendo i conti con seri problemi economici. Alcune categorie, infatti, sono state colpite più di altre dalle misure restrittive imposte dal Governo Conte prima, e di quello Draghi poi. E così, non lavorando, molte persone si sono trovate in seria difficoltà. Mario Draghi ha quindi varato nuove misure a sostegno di quei lavoratori che già avevano usufruito del bonus da 1.000 euro durante il primo lockdown, allargando anche la platea dei beneficiari. Ha infatti incluso nel provvedimento anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.

Adesso pare che il pagamento del bonus da 2.400 euro stia per arrivare. Arriverà in automatico per chi aveva già fatto richiesta nel primo lockdown, mentre per gli altri che erano stati esclusi o che non rientravano tra i beneficiari il procedimento prevederà una domanda da effettuare all’Inps entro il 30 aprile.

Bonus Inps ultime news: scatta il pagamento automatico

Come anticipato, coloro che avevano già usufruito degli incentivi fissati dal Governo durante la prima fase di pandemia non dovranno rifare domanda. Per loro scatterà il pagamento automatico a partire già dai prossimi giorni. L’Inps erogherà la cifra – 2.400 euro a coprire i mesi di gennaio, febbraio e marzo – direttamente sul conto corrente indicato sulla prima domanda. Tutti gli altri invece dovranno fare specificatamente domanda all’Inps per ricevere il bonus che – lo ricordiamo – è da intendersi una tantum.

Un pagamento unico che coprirà i primi tre mesi del 2021 che, per alcuni lavoratori, sono stati più duri che mai. I dettagli riguardo alla presentazione delle domande non sono ancora stati comunicati, l’Inps lo farà a breve con una nuova circolare: per il momento si conosce solo la data entro cui inviare la domanda che, come già anticipato, corrisponde all’ultimo giorno di febbraio.

Bonus Inps da 2.400 euro ultime notizie: a chi spetta

Lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Ma anche lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo e delle terme. L’elenco dei beneficiari di questo nuovo bonus è davvero lunghissimo e contempla anche categorie di lavoratori rimasti “fuori” dal bonus di 1.000 euro varato dal Governo Conte.