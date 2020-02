Filippo Magnini assolto dalle accuse di doping: la gioa nelle sue parole

Filippo Magnini è stato ufficialmente assolto. L’ex campione di nuoto era stato squalificato in primo grado per quattro anni. Perché? Magnini era stato accusato di doping per via della frequentazione con un nutrizionista. Adesso è però tornato il sereno per il nuotatore. “HO VINTO. Il TAS mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa” ha annunciato Filippo Magnini sul suo profilo ufficiale di Instagram. “È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia“ ha poi aggiunto sul social network.

Filippo Magnini, finalmente torna il sereno dopo le accuse: Giorgia Palmas entusiasta

Sono stati tantissimi i fan e gli appassionati di sport che hanno commentato il post di Filippo Magnini pubblicato sul suo account Instagram. E tra il tanto entusiasmo dei suoi tifosi non sono mancate le parole di una persona molto speciale per il campione di nuoto. Di chi si tratta? Di chi se non di Giorgia Palmas? La donna è stata vicina al suo futuro marito in questo periodo così complicato per il nuotatore. “La verità alla fine vince sempre amore mio” ha scritto la Palmas sotto le parole di Filippo Magnini. “Finalmente è finita. Grazie amore per essermi stata vicino sempre! Nella buona e nella cattiva sorte. Si dice così? Abbiamo vinto!” ha risposto prontamente il campione alla sua Giorgia.

Filippo Magnini dopo le accuse di doping: il campione di nuoto tornerà in gara?

La felicità dell’ex campione di nuoto è evidente e anche piuttosto contagiosa. Ma adesso che Filippo Magnini è stato ufficialmente assolto, il campione tornerà a gareggiare in vasca? Lo sportivo non ha certo escluso la cosa. Non ci resterà che attendere per scoprire se rivedremo ancora Magnini in una gara in vasca oppure. Noi intanto ci auguriamo di sì! Forse Filippo si dedicherà prima al matrimonio con Giorgia Palmas? Staremo a vedere!