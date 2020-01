Giorgia Palmas e Filippo Magnini da Verissimo annunciano la data del matrimonio: il 2020 è il loro anno

La proposta di matrimonio a Natale, il viaggio da sogno a Dubai per festeggiare e poi il ritorno a casa in Italia ma soprattutto in famiglia per progettare un nuovo anno che sarà ricchissimo di cose belle! Giorgia Palmas e Filippo Magnini ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda l’11 gennaio 2020, raccontano quello che sta accadendo nelle loro vite e svelano inoltre, la data del matrimonio! Ebbene si, hanno già deciso quando sarà celebrato questo matrimonio e lo annunciano ai curiosissimi fans che non vedono l’ora di ammirare l’ex velina in abito da sposa!

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI A VERISSIMO: ECCO LA DATA DELLE NOZZE

Felicissimi e innamorati più che mai, Filippo e Giorgia hanno rivelato a Silvia Toffanin la data delle nozze: “A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno“ .

Giorgia quindi racconta anche quello che è successo la magica sera in cui Filippo le ha chiesto di diventare sua moglie: “Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha fatto chiudere gli occhi e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!”.

E Filippo continua il suo racconto, spiegando quello che ha deciso di fare per rendere questo giorno indimenticabile e perfetto. “Ho voluto creare questa sorpresa nella nostra nuova casa dove andremo a vivere e dove volevo fosse custodito questo primo ricordo. Ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli alberi di Natale le foto della nostra famiglia” e infatti nel salotto di casa c’erano alberi di Natale e bellissime decorazioni, come abbiamo visto sui social dei due fidanzati.

A quel punto Filippi si è inginocchiato e ha chiesto a Giorgia di diventare sua moglie. Giorgia racconta: “Mi sono inginocchiata anch’io e ho detto sì. È stato uno degli inizi più belli della mia vita”. Giorgia, che è già mamma di Sofia, è convinta che il compagno sia la persona giusta: “Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile”.

L’intervista completa domani nella puntata di Verissimo dell’11 gennaio 2020.