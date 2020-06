Novak Djokovic positivo al coronavirus: sotto accusa il suo Adria Tour un vero e proprio focolaio

Era una notizia che molti sportivi stavano aspettando ed è arrivata. Dopo la grande polemica che s è accesa intorno all’Adria Tour, che ci sarebbero stati altri contagi da coronavirus era scontato. E oggi ecco le ultime notizie: Novak Djokovic è risultato positivo al test del coronavirus. Ne ha dato notizia l’agenzia Tanjug. La notizia è stata diffusa sui media serbi e ripresa poi in Italia da tutte le testate giornalistiche e dai siti on line.

Poche ore fa sul sito del Corriere dello sport si leggeva:

Dopo aver partecipato alla tappa croata sia l’ex numero 3 del mondo Grigor Dimitrov (ora 19) sia Borna Coric (33), sono risultati positivi al coronavirus, mentre ieri sera è arrivata la positività di Viktor Troiki (184) che aveva giocato invece la tappa di Belgrado.

ANCHE DJOKOVIC POSITIVO AL CORONAVIRUS DOPO ADRIA TOUR

Al momento il campione di tennis non ha commentato la notizia e non ha detto nulla dai social ma come potrete immaginare, la news ha fatto il giro del mondo in pochi minuti.

Da giorni è nella bufera il torneo esibizione di tennis organizzato dal campione in Serbia e Croazia in barba alla pandemia di coronavirus ancora in corso anche nei Balcani. Il campione, oltre a essere il promotore, aveva postato anche i video dei festeggiamenti in discoteca e di tutto quello che succedeva nel corso del tour facendo infuriare migliaia di persone.

L’Adria Tour si è giocato davanti a spalti gremiti di pubblico e di fatto senza alcun tipo di precauzioni per i giocatori e i loro staff. Prima di Djokovic anche il bulgaro Grigor Dimitrov e il croato Borna Coric erano stati contagiati. Anche Marco Panichi, preparatore fisico di Djokovic e Kristijan Groh, allenatore di Dimitrov sono stati contagiati.

Dopo le polemiche, il campione di tennis, era rientrato a Zara e aveva annunciato che avrebbe fatto il test insieme a tutta la sua famiglia e che avrebbe reso pubblici i risultati. A quanto pare prima che lo potesse fare lui ci ha pensato la stampa a dare la notizia.

Non solo tennis, durante l’Adria Tour, gli organizzatori hanno pensato bene di far divertire tutti anche con delle partite di basket. E di certo lo sport non si gioca come il tennis. Strette di mano, falli, scambio del cinque sotto il canestro, tutte cose che possono facilitare il diffondersi del contagio. E’ proprio per questo motivo che la notizia della positività di Djokovic non stupisce, viste tutte le scelte folli che durante l’Adria Tour sono state fatte.

AGGIORNAMENTO CON LE PAROLE DI NOVAK DJOKOVIC

Ecco le sue parole: “Ho fatto il test e sono positivo al virus, così come mia moglie Jelena mentre i nostri figli sono negativi”.