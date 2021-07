Il messaggio di Giorgio Chiellini: il grazie più bello ai tifosi italiani

“Grazie a voi A tutti voi Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Nei nostri cuori voi. Il dolore di chi ha sofferto. Le fatiche di quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia. La voglia di tornare a vivere” inizia con queste parole la dedica che Giorgio Chiellini ha fatto a tutta l’Italia dopo aver alzato al cielo la coppa. La nazionale italiana vince Euro 2020, non senza difficoltà, dopo un match difficilissimo contro l’Inghilterra. Una partita sudata fino all’ultimo secondo, vinta ai rigori. Una partita complicata ma che alla fine ha visto il cielo di Londra tingersi di azzurro. E’ la vittoria dei nostri azzurri, di una squadra su cui pochissimi fino a qualche tempo fa avrebbero puntato. Una squadra che invece ha lottato, sotto la guida di un mr impeccabile e ha portato a Roma la coppa. Prima però un passaggio nella stanza d’Hotel di Chiellini che mostra tutto sui social e poi dedica questa vittoria a chi in questo ultimo anno e mezzo, ha visto il mondo cambiare come mai prima.

Il grazie di Giorgio Chiellini agli italiani

“I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto voi Ci avete aiutato voi Avete cantato con noi” ha scritto il capitano azzurro sui social, ringraziando con queste parole i tifosi italiani che sono stati sempre presenti nella corsa verso la finale di Euro 2020, nonostante tutto.

“Il risultato è solo una parte del gioco ma questo risultato, questa vittoria, queste lacrime di gioia sono dedicate a voi. Abbiamo scritto la storia! FORZA AZZURRI” ha concluso il capitano con il suo grazie ai tifosi azzurri!

Grazie a questi ragazzi che ci hanno messo davvero tutto e per qualche ora ci hanno anche fatto dimenticare tutto quello che di brutto è successo e sta ancora succedendo nel mondo.