Olimpiadi 2020 Tokyo: il programma completo del 24 luglio ( orari italiani)

E’ tutto pronto per la partenza: oggi 23 luglio 2021 si aprono i giochi Olimpici dal Giappone. Dopo un anno di attesa è tempo di vedere la torcia olimpica bruciare a Tokyo per le Olimpiadi 2020. Anche in questo caso, come è successo per gli Europei, si è scelto di lasciare la stesa denominazione, senza cambiare la data. E’ vero siamo nel 2021, ma i giochi sono quelli del 2020 e per questo la denominazione resterà tale. Si parte oggi con la cerimonia di apertura alle 13, trasmessa in diretta su Rai 2 in chiaro. La seconda rete Rai sarà le rete Olimpica: sarà possibile vedere praticamente tutte le gare. Per quanto riguarda gli orari, abbiamo nove ore di differenza con Tokyo, mentre noi scriviamo ( sono le 10 del mattino, a Tokyo invece sono le 17). Questo significa che le qualificazioni, si svolgeranno prettamente di notte ( tra la notte e il mattino); le finali invece, si svolgeranno, orario italiano, alle prime ore dell’alba o comunque al mattino ma mai più tardi delle 14. In generale le gare più attese, quelle che permetteranno la conquista delle medaglie, sono previste da calendario ( orario italiano) dal mattino alla fascia pomeridiana. Se prendiamo ad esempio in esame il calendario di domani, 24 luglio 2021, giornata in cui si entra nel vivo della competizione, l’ultima gara si svolgerà alle 14.45. Sarà quindi l’Olimpiade dei sonnambuli, di chi passa notti insonni ma anche di chi potrà essere davanti a un qualsiasi dispositivo tra mattina e pomeriggio. Dimentichiamo quindi le prime serate davanti alla tv per fare il tifo per i nostri atleti. Ma sarò comunque una grande Olimpiade e speriamo davvero che anche stavolta i nostri azzurri ci regalino grandi soddisfazioni.

Olimpiadi Tokyo 2020: il programma completo del 24 luglio 2021

(1:30-1:50) – CANOTTAGGIO singolo femminile (ripescaggi)

1:30 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri (qualificazioni)

(2:00-11:00) – SCHERMA spada femminile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:00-13:40) – BADMINTON singolo femminile (gironi)

(2:00-12:20) – BADMINTON doppio misto (gironi)

(2:00-13:40) – BADMINTON doppio femminile (gironi)

(2:00-14:30) – PALLAMANO maschile (gironi)

(2:00-12:30) – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (turni preliminari)

(2:00-15:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

2:00 – VOLLEY maschile ITALIA-CANADA (gironi)

(2:00-2:20) – CANOTTAGGIO singolo maschile (ripescaggi)

(2:30-12:00) – SCHERMA sciabola maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-8:50) – TIRO CON L’ARCO misto (ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-12:00) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

2:30 – CANOTTAGGIO doppio femminile (ripescaggi)

2:40 – CANOTTAGGIO doppio maschile (ripescaggi)

(2:50-3:10) – CANOTTAGGIO femminile due senza (batterie)

2:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49kg (gruppo B)

(3:00-7:30) – SOFTBALL (gironi)

(3:00-12:30) – GINNASTICA ARTISTICA singolo maschile (qualificazioni)

(3:00-12:00) – TAEKWONDO femminile -49kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-12:15) – TAEKWONDO maschile -58kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-14:00) – BASKET 3X3 femminile (gironi)

(3:20-13:00) – BADMINTON singolo maschile (gironi)

(3:20-3:40) – CANOTTAGGIO maschile due senza (batterie)

3:45 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri FINALE

(3:50-4:10) – CANOTTAGGIO femminile doppio pl (batterie)

(4:00-13:00) – BADMINTON doppio maschile (gironi)

dalle 4:00 – JUDO femminile -48kg (ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile-60kg (ottavi e quarti di finale)

4:00 – CICLISMO su strada maschile (prova in linea)

(4:00-10:00) – BOXE femminile 54-57kg (primo turno)

(4:05-14:45) – VOLLEY maschile (gironi)

4:15 – TENNISTAVOLO doppio misto (ottavi)

(4:20-4:40) – CANOTTAGGIO maschile doppio pl (batterie)

(4:30-4:48) – BOXE femminile 64-69kg (primo turno)

(4:35-15:25) – BASKET 3X3 maschile (gironi)

(4:50-5:00) – CANOTTAGGIO femminile quattro senza (batterie)

(5:03-10:30) – BOXE maschile 52-57kg (primo turno)

(5:10-5:20) – CANOTTAGGIO maschile quattro senza (batterie)

6:00 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola (qualificazioni)

(6:24-12:06) – BOXE maschile 63-69kg (primo turno)

6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49kg (Gruppo A)

(7:00-12:50) – PALLANUOTO femminile (gironi)

7:12 – BOXE maschile 81-91kg (primo turno)

8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola FINALE

9:25 – TIRO CON L’ARCO misto (FINALE BRONZO)

(9:30-13:30) – CALCIO femminile (gironi)

9:45 – TIRO CON L’ARCO misto (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO femminile -48kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -60kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

10:00 – EQUITAZIONE dressage (day 1)

10:30 – BASKET 3X3 femminile ITALIA-MONGOLIA (gironi)

(12:02-12:17) – NUOTO maschile 400 metri misti (batterie)

(12:28-12:43) – NUOTO femminile 100 metri farfalla (batterie)

(12:48-13:24) – NUOTO maschile 400 metri stile libero (batterie)

12:50 – SCHERMA spada femminile (FINALE BRONZO)

13:00 – SOFTBALL ITALIA-GIAPPONE (gironi)

13:12 – BOXE maschile +91kg (primo turno)

13:20 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE BRONZO)

dalle 13:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE BRONZO)

(13:30-13:50) – NUOTO femminile 400 misti (batterie)

13:45 – SCHERMA spada femminile (FINALE ORO)

dalle 13:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE BRONZO)

(13:45-14:15) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

(13:55-14:10) – NUOTO maschile 100 metri rana (batterie)

(14:15-14:25) – NUOTO femminile staffetta 4X100 metri stile libero (batterie)

14:15 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE ORO)

14:25 – BASKET 3X3 femminile ITALIA-FRANCIA (gironi)

14:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE ORO)

14:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE ORO)

Tutte le gare potranno essere seguite in chiaro su Rai 2 che seguirà le Olimpiadi in una sorta di non stop per i più appassionati.