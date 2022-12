Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli: la famiglia riunita nella clinica di Londra

Si aggravano le condizioni di salute di Gianluca Vialli: anche la mamma lascia l'Italia per raggiugere Londra

Questo 2022 ci sta dando dei grandissimi dolori. Ieri le lacrime per l’ultimo addio a Sinisa Mihajlovic, oggi un’altra notizia che ci lascia con l’amaro in bocca. Purtroppo le condizioni di Gianluca Vialli sono peggiorate e pare, stando a fondi accreditate, che l’ex calciatore sia ricoverato in questo momento in una clinica a Londra. Pochi giorni fa Vialli aveva annunciato il suo momentaneo abbandono allo staff della nazionale di calcio, proprio perchè doveva fare delle cure e aveva bisogno di prendersi del tempo per rimettersi in forma. Purtroppo la situazione, sembrerebbe essere più complicata del previsto.

Gianluca Vialli ultime notizie: il ricovero a Londra

Anche la madre 87enne del capo delegazione azzurro è partita ieri per Londra dove nel 2017 era stato curato per un tumore al pancreas. La notizia è stata confermata anche dalla Gazzetta dello sport. Si legge sul quotidiano che tutti i familiari di Gianluca Vialli in questo momento, gli sono vicini.

Appena una settimana fa aveva annunciato la sospensione del suo impegno dalla Nazionale per riprendere le cure: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri” aveva detto Vialli e da quel momento sui social, era partita una maratona di incoraggiamento. Una ondata piena d’amore per Vialli mentre in quelle ore, anche Sinisa lottava in ospedale. Oggi si prega per Vialli e si spera che i medici possano fare ancora un miracolo, che il male del secolo non abbia la meglio, che il campione risulti ancora più forte del male che ha cambiato per sempre la sua vita. Spesso diciamo che chi muore a causa di un tumore, ha perso la sua battaglia ma dobbiamo ricordarci che nel caso di questi guerrieri, che lottano, non c’è una sconfitta. Ed è per questo che noi, continuiamo a tifare per Vialli e facciamo al calciatore un grande in bocca al lupo, per un miracolo di Natale, un dono che tutti ci aspettiamo sotto l’albero.