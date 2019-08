Massimo ed Elisa scomparsi da Piacenza: le ultime notizie, proseguono le ricerche

Non ci sono novità per quello che riguarda le ricerche di Massimo ed Elisa. I due sono scomparsi da domenica sera. Sono ore di ansia per le famiglie di entrambi che non riescono a capire che fine possano aver fatto. A Piacenza proseguono le ricerche ma non ci sono ancora tracce di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, scomparsi dalla giornata di domenica. Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una lunga giornata di ricerche, si è svolta in Prefettura una riunione per fare il punto; le ricerche proseguiranno anche nella giornata di mercoledì sempre nella zona di Sariano di Gropparello, dove martedì è stato allestito il nuovo campo base. Nessuna pista, stando quelle che sono le parole delle forze dell’ordine, al momento viene tralasciata. Ai due, purtroppo, potrebbe esser successo di tutto.

ELISA E MASSIMO SCOMPARSI DA PIACENZA: LE ULTIME NOTIZIE

Stando a quanto riporta Piacenzasera.it, le ricerche si stanno concentrando nella zona di Sariano di Gropparello. Sarebbero giunte infatti alcune segnalazioni da residenti in quella zona a monte di Carpaneto. Intorno a mezzogiorno, al campo base allestito a Sariano, anche il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna per scandagliare alcuni bacini d’acqua (almeno 4), che sono utilizzati per l’irrigazione dei campi coltivati.

Ricordiamo che Elisa, al momento della scomparsa era vestita con una maglietta nera con la scritta “ARMANI” e pantaloni beige. È alta circa un metro e 60. I militari invitano chiunque l’avesse notata ad avvisare immediatamente il Comando provinciale carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda ai seguenti numeri: 112, 0523 3411 (Comando provinciale CC. di Piacenza), 0523 244500 (Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda).

Perchè si arriva a pensare che a Elisa possa esser successo qualcosa? Pare che tra i due ci fosse un semplice legame di amicizia. Sarebbero andati a pranzo insieme. Poi però nel pomeriggio qualcuno avrebbe avvistato Massimo, diverse le segnalazioni di chi lo avrebbe visto con indosso degli abiti bagnati e sporchi di fango. I conoscenti di entrambi spiegano che uscivano spesso insieme ma che Elisa teneva a lui solo come amico mentre forse Massimo, si era invaghito di lei.