Elisa Pomarelli e Massimiliano Sebastiani ultime notizie: si cerca nei boschi il bunker segreto dell’uomo

Quarto giorno di ricerche ma per il momento di Elisa Pomarelli e Massimiliano Sebastiani non si hanno notizie. La sensazione è che l’uomo possa aver rapito e sequestrato Elisa e che la tenta prigioniera da qualche parte. Potrebbero essere entrambi in un bunker nascosto nei boschi e al momento si spera che l’uomo non le abbia fatto del male. Le ricerche dei due sono riprese oggi alle 6 del mattino . E’ il quarto giorno consecutivo: le ricerche di di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani vanno avanti e sul posto, sono arrivate anche delle forze speciali. Il campo base resta collocato nel paese di Sariano di Gropparello e le operazioni proseguono nelle aree circostanti, tra Val Riglio e la Val Vezzeno. Da Pistoia sono giunti i vigili del fuoco del Sapr che tramite droni stanno cercando di rintracciare i due. Sembra strano che entrambi si siano fatti male accidentalmente, o che siano caduti senza poter chiedere aiuto; proprio per questo si teme che la donna possa essere in pericolo. Ricordiamo infatti che Massimiliano è stato avvistato da solo domenica pomeriggio, dopo aver pranzato con Elisa.

ELISA E MASSIMILIANO SCOMPARSI DA PIACENZA ULTIME NOTIZIE: SI CERCA UN BUNKER

Gli inquirenti che stanno indagando sembrano aver scoperto che l’uomo stava costruendo un suo personale rifugio, una sorta di bunker nel bosco dove probabilmente si è nascosto insieme a Elisa.

Per agevolare le ricerche è in arrivo anche un elicottero AB212 della Polizia di Stato da Bologna, che imbarcherà un tecnico del Soccorso Alpino e condurrà un sorvolo. Intanto gli inquirenti concentrano le indagini sull’auto di Massimo Sebastiani. La vettura, posta sotto sequestro, era stata trovata nel cortile dell’abitazione del 48enne ed è stata affidata alle analisi dei carabinieri del Ris di Parma.

Ma per quale motivo l’uomo avrebbe dovuto fare del male a Elisa? Pare, a detta delle persone che conoscevano entrambi, che Massimiliano si fosse in qualche modo invaghito di Elisa ma lei non ricambiasse i suoi sentimenti. In ogni caso lei si sentiva tranquilla al fianco dell’uomo visto che domenica era andata a pranzo insieme a lui.