Elisa Pomarelli ultime notizie, undici giorni dalla scomparsa: la famiglia spera ancora

Continuano a sperare che questo incubo possa finire al più presto e che l’epilogo non sia quello tragico che le forze dell’ordine purtroppo si aspettano. Da 11 giorni la famiglia di Elisa Pomarelli non ha notizie della ragazza scomparsa da Piacenza dopo un pranzo in compagnia del suo amico Massimiliano Sebastiani. Anche l’uomo è scomparso nel nulla dallo stesso giorno, il 25 agosto con una differenza. Mentre Elisa è stata vista per l’ultima volta in sua compagnia a pranzo, Massimiliano invece è stato avvistato anche nel pomeriggio e qualcuno crede di averlo visto anche la notte tra domenica e lunedì nei boschi. Tutto questo ha fatto pensare a chi indaga che l’uomo possa aver sequestrato Elisa. Non solo, al momento il Sebastiani è iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Ma la famiglia di Elisa spera ancora: “E’ viva” dice sua sorella che prega affinchè la donna venga ritrovata il prima possibile.

I Ris di Parma a lavoro nell’abitazione di Massimiliano avrebbero trovato delle tracce ma al momento non ci sono certezze anche se si crede che la donna possa esser stata uccisa proprio nei pressi dell’abitazione dell’amico di cui si fidava ciecamente.

ELISA POMARELLI SCOMPARSA, LE ULTIME NOTIZIE: DOPO 11 GIORNI NESSUNA TRACCIA

I genitori di Elisa non vogliono che si smetta di cercare la ragazza e per questa sera hanno organizzato anche una fiaccolata per tenere alta l’attenzione sul caso.

Dal campo base, sempre a Sariano di Gropparello, partiranno le squadre di volontari scortati dalle pattuglie armate dei carabinieri. Due giorni fa, martedì, ci si è concentrati nella campagna tra Carpaneto e Zena con la speranza di ritrovare Elisa: l’ipotesi, infatti, è che Massimo Sebastiani tra le 14 e le 14.47, ovvero l’uscita dal ristorante e il rifornimento al distributore TotalErg di Ciriano, possa aver fatto sparire proprio in questa zona la sua amica. Le speranze dei familiari però sono in qualche modo anche giustificate dal fatto che non ci siano prove concrete che portino a pensare a un omicidio.

Massimiliano potrebbe aver sequestrato la donna della quale si era innamorato dopo aver pianificato tutto e quindi essere in grado di gestire una fuga per diversi giorni? Non si esclude al momento nessuna pista.