Daniele Potenzoni ultime notizie: a Roma la testimonianza della suora per Chi l’ha visto

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 9 ottobre 2019 i genitori di Daniele Potenzoni hanno lanciato un nuovo appello nella speranza che possa essere utile per ritrovare il loro ragazzo. Da 4 anni Daniele manca da casa e in questa triste vicenda c’è una novità: una lettera anonima nella quale si scrive che Daniele Potenzoni potrebbe trovarsi ancora a Roma, in un convento di suore. Precisamente nella missiva anonima viene indicato il monastero di Santa Chiara. Pablo Trincia che segue il caso, si reca quindi a Roma per capire se davvero Daniele, che lo ricordiamo è autistico, possa trovarsi in quel luogo. I genitori di Daniele sono convinti del fatto che il ragazzo, accolto da preti o da suore, si possa esser trovato maggiormente a suo agio e sperano che in questi 4 anni qualcuno si sia preso cura di lui. Trincia quindi arriva presso il monastero chiedendo a due suore che rivelano di non accogliere nessuno nella struttura ma di preparare spesso dei panini per i poveri che chiedono aiuto.

Ricordiamo che Daniele era scomparso proprio da Roma a giugno di 4 anni fa. Si trovava a Roma per una udienza del Papa insieme a un gruppo di ragazzi della stessa cooperativa, accompagnati da un operatore. Alla stazione Termini succede quello che non dovrebbe mai accadere: Daniele sale sulla metro mentre il resto del gruppo resta in stazione. Da quel momento di Potenzoni non ci sono tracce.

LE ULTIME NOTIZIE SULLA SCOMPARSA DI DANIELE POTENZONI

Mentre il giornalista sta parlando con le due suore ne arriva una terza che vede la foto di Daniele e senza sapere nulla di questa storia fa proprio il nome del ragazzo dicendo di averlo visto la sera prima, di aver preparato il panino e di averlo salutato. La suora non sa altro ma sembra essere convinta di aver visto proprio il ragazzo che ha visto nella foto nonostante si tratti di una immagine che risale a 4 anni fa. Dice che questo Daniele, arrivato al monastero per chiedere un panino, aveva anche un cappellino. Sembra convinta del fatto che si tratti proprio di Daniele.

Segnalazioni che andranno verificate ma intanto la famiglia non demorde e continua nelle ricerche. Il padre di Daniele pensa che suo figlio potrebbe persino trovarsi all’estero e non si dà pace: andrà avanti in questa sua ricerca fino a quando non troverà il suo ragazzone.