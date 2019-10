Luciana Fantato ultime notizie: sarebbero stati ritrovati i suoi resti

Sarebbe arrivata una svolta per quello che riguarda il caso di Luciana Fantato. La notizia è di oggi, 22 ottobre 2019. I resti della donna scomparsa da Gambolò sarebbero stati ritrovati. Pochissime al momento le notizie sull’epilogo di questa drammatica vicenda. Ricorderete che la donna si era allontanata da casa la mattina presto lasciando solo un biglietto per suo marito Pierino e per sua figlia, su come azionare la lavatrice. Da quel momento di lei non ci sarebbero più state tracce.

LUCIANA FANTATO ULTIME NOTIZIE: RITROVATI I SUOI RESTI

Sarebbe una notizia dell’ultima ora che arriva in questo pomeriggio di fine ottobre, Luciana Fantato sarebbe morta e sarebbero stati ritrovati i suoi resti.

“Sono di Luciana Fantato, la moglie di Pierino, i resti ritrovati nel fiume Terdoppio”, scrive Chi l’ha visto? che da tempo segue il caso di Luciana. Il giornalista Marco Oliva commenta la notizia a Pomeriggio 5: questa mattina la famiglia è stata convocata in caserma. Dopo mesi di analisi, sono arrivate le notizie relative al caso: i resti ritrovati nel fiume a luglio sono proprio quelli di Luciana.

Il giallo ovviamente resta aperto: che cosa è successo a Luciana? Si è trattato di un incidente? Si è trattato di un suicidio oppure è stata uccisa?

I resti del cadavere di una donna erano stati ritrovati nel mese di luglio nel torrente Terdoppio, in provincia di Pavia . Si è subito pensato che il cadavere potesse essere quello di Luciana ma, visto che era passato più di un anno dalla scomparsa della donna, e probabilmente anche dalla caduta nel fiume, le condizioni del corpo non permettevano di riconoscerla. Questa mattina invece sono arrivati i risultati del dna che hanno confermato: i resti sono di Luciana Fantato. Secondo quelle che erano state le indiscrezioni nel mese di luglio, le forze dell’ordine avevano ritrovato un cadavere con maglione di lana di colore verde scuro con una stella disegnata, dettaglio che aveva subito fatto ipotizzare fosse quello della donna scomparsa.

Oggi purtroppo la conferma. A quasi due anni dalla scomparsa di Luciana, che era uscita di casa la mattina del 10 novembre 2017 senza lasciare tracce, ecco le notizie che danno un primo finale a questa vicenda. Ma la storia, come dicevamo in precedenza, è ancora aperta. Luciana si è allontanata davvero da sola da casa sua? Le analisi sui suoi resti riveleranno quello che è successo a Luciana.

Luciana Fantato ultime notizie: sarebbero stati ritrovati i suoi resti ultima modifica: da