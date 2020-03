Metaponto di Bernalda: bambino di tre anni scompare nel nulla, in corso del ricerche

Notizie Flash– Sono ore di grande ansia per la famiglia di un bambino che questa mattina è scomparso dalla provincia di Matera. Il piccolo si sarebbe allontanato questa mattina presto ma al momento, non ci sarebbero ancora sue tracce. Sono in corso nelle campagne di Metaponto di Bernalda (Matera) le ricerche del piccolo; il bambino, secondo quanto riferiscono le fonti locali ( la notizia viene riportata anche sul sito di Chi l’ha visto) ha circa tre anni; del piccolo non si hanno più notizie da alcune ore. Si sarebbe allontanato questa mattina in un momento di distrazione dei genitori, imprenditori agricoli, mentre stava giocando in casa. Forze dell’ordine e vigili del fuoco stanno utilizzando anche droni per cercare di ritrovare il prima possibile il piccolo. Una ricerca sicuramente surreale visto che in giro non ci dovrebbero essere molti testimoni. Infatti a causa del coronavirus, gli italiani sono costretti in casa. Il piccolo quindi potrebbe aver camminato per diversi minuti senza che nessuno si sia accorto di lui.

Al momento non sembrano esserci altre notizie circa la scomparsa del piccolo.