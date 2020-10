E’ stato ritrovato Luigi Celentano detto Giggino Wifi: l’annuncio della mamma

Una bellissima notizia a due anni dalla scomparsa del giovane Luigi Celentano entrato nel cuore di tutti i telespettatori di Chi l’ha visto che dall’inizio di questa storia cercano il ragazzo. E’ stato ritrovato poche ore fa, il ragazzo conosciuto da tutti come Giggino Wifi. In questi anni la mamma e il papà del ragazzo, seppur separati, hanno cercato in tutti i modi di far si che la sua storia si conoscesse per ricevere l’aiuto del pubblico del programma di Rai 3. Il ragazzo era scomparso nel nulla lasciando sui social un messaggi criptato, dei codici che però nessuno sembrava decifrare. Qualche settimana fa da Milano le ultime notizie con degli avvistamenti nel capoluogo lombardo. Tutte segnalazioni che i giornalisti di chi l’ha visto hanno seguito con dedizione e alla fine, la mamma di Luigi Celentano ha avuto la notizia che attende dal giorno del suo allontanamento. Luigi sta bene, il Giggino Wifi che tutti abbiamo imparato a conoscere in questi anni è vivo.

LUIGI CELENTANO E’ STATO RITROVATO: LE ULTIME NOTIZIE

Dalla pagina social di Chi l’ha visto, sono arrivate le ultime notizie:

È lui. Lo avete trovato”. La mamma di “Giggino Wi-Fi” ringrazia gli spettatori di “Chi l’ha visto?” che hanno segnalato il ragazzo.

Mercoledì 7 ottobre in prima serata in diretta su Rai 3

Il giovane di Meta di Sorrento era scomparso il 12 febbraio 2017, all’età di diciotto anni. A quasi tre anni da quel giorno, la bella notizia.

Uscito di casa attorno a mezzanotte, aveva fatto perdere le sue tracce nel nulla, tanto che nessuna ipotesi è stata mai seriamente presa in considerazione. Ma i familiari hanno continuato a lanciare appelli in tv con la speranza che fosse vivo e che stesse bene. Due settimane fa si è tornato a parlare di lui, dopo che alla trasmissione “Chi L’ha visto?”, un testimone ha raccontato di averlo “avvistato” a Milano. E a quanto pare questa testimonianza potrebbe esser determinante. Lo scopriremo mercoledì sera con la nuova puntata di Chi l’ha visto.