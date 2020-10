Per il compleanno di Denise Pipitone la lettera del suo papà: “Ti aspetterò ogni minuto della mia esistenza”

Sedici anni fa la scomparsa di Denise Pipitone. Aveva solo 4 anni la bambina, stava giocando in un giorno in cui ancora il sole d’estate brilla forte in cielo. Ma dalla luce di quel giorno, la famiglia di Denise, è passata nell’oscurità di un incubo che ancora, sedici anni dopo, non ha fine. Oggi Denise Pipitone compie 20 anni. La sua mamma e il suo papà credono che sia ancora viva ed è per questo che gli auguri in questo giorno speciale non mancano. Per ricordare Denise, suo padre Piero Pulizzi, sceglie di scrivere una lettera che pubblica sul suo profilo social.

Una lettera che termina anche con due date importanti: la data di nascita di Desine, e poi quel maledetto 1 settembre del 2004 che per il padre della bambina, corrisponde al giorno del sequestro di sua figlia a Mazara del Vallo.

LA LETTERA DEL PAPA’ DI DENISE PIPITONE PER I SUOI 20 ANNI

Le parole di papà Piero dai social: